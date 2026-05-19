"Peek": el nuevo espectáculo de Cirque XXI llegará a Santa Fe

El circo "Peek" vuelve a levantar su carpa en Santa Fe desde el viernes 22 de mayo junto a Cirque XXI en el predio de Hiper Chango Más

El circo vuelve a levantar su carpa en Santa Fe con una propuesta que combina acrobacias, música en vivo y una fuerte apuesta estética. Desde el viernes 22 de mayo, Cirque XXI presentará “Peek”, su nuevo espectáculo, en el predio de Hiper Chango Más, ubicado sobre la RN 168.

La propuesta invita al público a ingresar en un universo atravesado por la curiosidad, el humor y el asombro. Bajo la dirección general de Marcos “El Bicho” Gómez, “Peek” reúne distintos lenguajes escénicos en una experiencia pensada para todas las edades, donde conviven números acrobáticos, climas teatrales, personajes excéntricos y una puesta visual de gran despliegue.

Con el lema “Espiá lo imposible. Abrí Peek”, el espectáculo busca construir una experiencia inmersiva a través de luces, música y escenas que apelan a la sorpresa constante. La compañía propone así una nueva producción que mantiene el espíritu clásico del circo, pero incorporando recursos contemporáneos y una estética cuidada en cada detalle.

Las funciones serán los jueves y viernes a las 20; los sábados a las 17 y 20; y domingos y feriados a las 16 y 19. La duración aproximada del espectáculo es de una hora y cuarenta y cinco minutos y la carpa contará con calefacción.

Las entradas tienen un valor desde $20.000 y pueden adquirirse a través de Cirque XXI o en la boletería del circo. Además, informaron que menores abonan a partir de los tres años, las personas con CUD ingresan sin cargo —excepto acompañante— y que las funciones no se suspenden por lluvia.