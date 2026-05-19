El circo vuelve a levantar su carpa en Santa Fe con una propuesta que combina acrobacias, música en vivo y una fuerte apuesta estética. Desde el viernes 22 de mayo, Cirque XXI presentará “Peek”, su nuevo espectáculo, en el predio de Hiper Chango Más, ubicado sobre la RN 168.
"Peek": el nuevo espectáculo de Cirque XXI llegará a Santa Fe
El circo "Peek" vuelve a levantar su carpa en Santa Fe desde el viernes 22 de mayo junto a Cirque XXI en el predio de Hiper Chango Más
Santa Fe recibirá el estreno de “Peek”, el nuevo show de Cirque XXI
La propuesta invita al público a ingresar en un universo atravesado por la curiosidad, el humor y el asombro. Bajo la dirección general de Marcos “El Bicho” Gómez, “Peek” reúne distintos lenguajes escénicos en una experiencia pensada para todas las edades, donde conviven números acrobáticos, climas teatrales, personajes excéntricos y una puesta visual de gran despliegue.
Con el lema “Espiá lo imposible. Abrí Peek”, el espectáculo busca construir una experiencia inmersiva a través de luces, música y escenas que apelan a la sorpresa constante. La compañía propone así una nueva producción que mantiene el espíritu clásico del circo, pero incorporando recursos contemporáneos y una estética cuidada en cada detalle.
Las funciones serán los jueves y viernes a las 20; los sábados a las 17 y 20; y domingos y feriados a las 16 y 19. La duración aproximada del espectáculo es de una hora y cuarenta y cinco minutos y la carpa contará con calefacción.
Las entradas tienen un valor desde $20.000 y pueden adquirirse a través de Cirque XXI o en la boletería del circo. Además, informaron que menores abonan a partir de los tres años, las personas con CUD ingresan sin cargo —excepto acompañante— y que las funciones no se suspenden por lluvia.