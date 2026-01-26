Uno Entre Rios | El País | Pelea

Salvaje pelea a la salida de un boliche: un joven terminó con la mandíbula fracturada

El hecho ocurrió a la salida de un boliche en barrio Alberdi, Rosario. Vecinos filmaron la pelea y denunciaron violencia recurrente en la costanera.

26 de enero 2026 · 11:34hs
Un violento episodio se registró durante la madrugada del domingo a la salida de un boliche en Rosario, donde un joven resultó gravemente herido tras una brutal pelea y debió ser trasladado a un hospital con una fractura de mandíbula.

El hecho ocurrió en el local nocturno Blue, ubicado en el barrio Alberdi. La secuencia fue filmada por vecinos de la zona, quienes luego difundieron el video en redes sociales.

Rosario: un joven fue hospitalizado tras una violenta pelea a la salida de un boliche

Según informaron medios locales, la pelea se desató una vez que el boliche cerró sus puertas. Ante los disturbios, los vecinos dieron aviso a la policía, que arribó al lugar minutos después.

En las imágenes se observa a varios grupos de jóvenes dispersos en la intersección de avenida Colombres y Castagnino, en un sector de la costanera. En una de las secuencias se ve cómo efectivos policiales reducen a un joven que se encontraba parado en el medio de la calle.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima sufrió una fractura de mandíbula y fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

Según consignó el diario La Capital, durante la disputa se escucharon gritos y corridas que alarmaron a los vecinos del barrio. En declaraciones al mismo medio, residentes de la zona señalaron que este tipo de hechos son frecuentes. "Todos los fines de semana pasa lo mismo: música fuerte, peleas e incidentes en la costanera. Es tierra de nadie", lamentó una mujer.

Además, vecinos de Alberdi aseguraron haber realizado reiteradas denuncias tanto al 147, número de atención municipal, como al 911. Sin embargo, sostienen que las respuestas no generan cambios. "Llamamos y no hacen absolutamente nada. El video es del domingo a la mañana y muestra lo que vivimos los vecinos de Alberdi todos los fines de semana", agregó otra testigo.

