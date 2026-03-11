Uno Entre Rios | El País | Senadores nacionales

Fuerte aumento: los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 11 millones de pesos

A partir de marzo, los senadores nacionales tendrán un importante incremento en sus salarios. Desde mayo cobrarán en bruto 11,5 millones.

11 de marzo 2026 · 17:30hs
Los senadores nacionales tendrán un importante incremento en sus sueldos a partir de mayo. 

Los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos porque sus ingresos están acoplados a los aumentos acordados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

Detalles del aumento de los senadores nacionales

Los gremios acordaron este miércoles un aumento salarial progresivo desde diciembre hasta mayo de un 12,5% por ciento acumulado. Por ese motivo, los senadores que hasta noviembre cobraban 10,2 millones de pesos pasarán a cobrar en marzo 11 millones de pesos en bruto y en mayo 11,5 millones, ya que sus aumentos están ligados a los incrementos de la paritaria legislativa.

Esto es así porque los senadores decidieron en abril del 2024 volver acoplar las dietas a los aumentos salariales que se había suspendido por una resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La decisión se tomó a mano alzada y generó polémica ya que algunos senadores plantearon que no estaban de acuerdos con esa medida promovida por la mayoría de los legisladores

En cambio, la Cámara de Diputados no aumenta las dietas de sus legisladores al firmarse una nueva paritaria, sino que esos incrementos los define Menem, y por eso motivo los ingresos de los diputados hoy están ubicados cerca de los 6 millones de pesos en bruto Los trabajadores legislativos cobran de acuerdo a la cantidad de módulos y en el caso de los senadores son 2500 módulos por dieta, 1000 por representación y 500 por desarraigo.

El desarraigo no lo cobran los dos tres senadores de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, y el kirchnerista Mariano Recalde, ni la legisladora santacruceña Alicia Kirchner, quien no cobra la dieta porque decidió mantener la jubilación como gobernadora.

