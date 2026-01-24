Abogado de la familia de Jeremías Monzón: "El daño que le hicieron a esa mamá es increíble"

Bruno Rugna, abogado de la madre de Jeremías Monzón, dialogó con UNO sobre la viralización del video del crimen del adolescente de 15 años.

Se viralizó el video del crimen de Jeremías Monzón y la familia exige que se detenga su difusión . La madre del adolescente de 15 años, asesinado el jueves 18 de diciembre de 2025 en Santa Fe, pidió a la Justicia que investigue cómo se filtró el material audiovisual, que formaba parte de la causa judicial y que ahora circula masivamente en redes sociales.

El video comenzó a propagarse a través de grupos de WhatsApp, canales de Telegram y otras plataformas digitales, generando un profundo dolor e indignación entre los familiares de la víctima. Ante esta situación, la familia busca que se determine en qué instancia del proceso judicial se produjo la filtración y que se tomen medidas concretas para evitar que el material siga circulando y cause más daño.

El abogado Bruno Rugna habló con UNO sobre la viralización del video del crimen de Jeremías Monzón

Bruno Rugna.jpeg

El abogado Bruno Rugna, representante de Romina Monzón, madre de Jeremías, explicó a UNO que la querella presentó una denuncia penal el miércoles 21 con el objetivo de identificar al responsable de la viralización del video. "Hemos hecho una presentación penal con el objetivo de encontrar al responsable de la viralización del video”, dijo Rugna. “Más allá de la investigación que está llevando adelante la fiscalía con el doctor Francisco Cecchini, nosotros también hicimos una presentación para tratar de dilucidar de dónde salió el video y para que se investigue cómo se produjo la filtración".

Rugna detalló que, de manera paralela, presentarán una medida cautelar ante el juzgado correspondiente para que los medios de comunicación tradicionales cesen la difusión del material. "Nosotros ya teníamos preparada una medida cautelar, pero realmente esperábamos la cooperación de los medios. Sin embargo, Crónica TV publicó el video difuminado, pero con el audio muy claro, y TN hizo lo mismo. El daño que le hicieron a esa mamá es increíble y no había razón de ser para eso", sostuvo.

El abogado enfatizó que la familia no busca lucro ni exposición mediática. "No hay interés económico detrás de esto. La familia no necesita que se viralice la nota para llegar a medios nacionales. La familia pide que no se difunda más el video. Están muy consternados porque hubo quienes intentaron hacer justicia por mano propia, y la mamá de Jeremías solo lucha para que no vuelva a suceder algo similar con otras personas", explicó Rugna.

Sobre la situación de los menores implicados en el crimen, Rugna aclaró que, aunque participaron del hecho, la ley establece que deben ser restituidos a sus familias y quedar bajo seguimiento de equipos interdisciplinarios del Estado. "Por más duro que resulte, estos menores cometieron un crimen atroz, pero la ley prevé que su responsabilidad penal terminó y ahora están bajo control del Poder Ejecutivo, con seguimiento educativo y social. Se está evaluando su reubicación, su escolarización, ya sea virtual o presencial, pero esto escapa a nuestra esfera de control, porque legalmente su trámite penal concluyó", dijo.

El abogado también destacó la magnitud del caso y su posible impacto en la legislación argentina. "Creemos que esto puede ser un caso bisagra, como lo han sido muchos a lo largo de la historia policial en Argentina. Existe un proyecto de reforma del Código Penal que prevé una baja en la edad de imputabilidad. Nosotros creemos que esto tiene que ser recogido por algún senador. Tal como dijo la mamá de Jeremías, todo diputado o senador nacional que vote en contra de la baja de imputabilidad tendrá sobre sus manos la sangre de Jeremías", afirmó Rugna.

Cabe resaltar que el adolescente de 15 años fue torturado y asesinado a puñaladas el jueves 18 de diciembre de 2025 en el barrio Chalet, al sur de la ciudad de Santa Fe. Por el homicidio está imputada su novia, de 16 años, mientras que la Justicia investiga la posible participación de otros dos menores, entre ellos uno de 14 años, que por su edad es inimputable.

Además, recientemente fue detenida la madre de la adolescente imputada, de 40 años y en situación de calle, como presunta partícipe necesaria del homicidio, tras la aparición de nuevos elementos probatorios. La familia de Jeremías continúa consternada y exige que la justicia actúe para que no se repitan hechos similares y para que se esclarezca plenamente la responsabilidad de todos los involucrados.

Por otro lado, la audiencia en la que se formalizará la acusación contra la adolescente de 16 años y se solicitarán medidas cautelares podría realizarse el próximo lunes. Se trata de un caso que ha conmocionado no solo a la ciudad de Santa Fe, sino también a toda la provincia y al país, debido a la extrema violencia del hecho y la participación de menores en circunstancias tan graves.

La viralización del video, además de agravar el dolor de la familia, ha puesto en evidencia un debate sobre la responsabilidad de los medios y de las autoridades judiciales frente a la difusión de material sensible. La circulación de imágenes tan violentas no solo profundiza el sufrimiento de quienes perdieron a Jeremías, sino que también puede generar consecuencias graves a nivel social y judicial.

La exposición de este tipo de contenido puede provocar un daño psicológico irreparable, influir negativamente en la percepción pública del caso y afectar el desarrollo de la investigación. Además, la difusión indiscriminada aumenta el riesgo de que algunas personas intenten hacer justicia por mano propia, lo que podría derivar en nuevos hechos de violencia o situaciones de peligro.

Por eso, la familia de Jeremías insiste en que se respete la vía judicial, se garanticen los procesos legales y se implementen medidas que impidan que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse.