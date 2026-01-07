Autovía del Mercosur asumió la operación del Corredor Vial de las Rutas 12 y 14, prestando de forma integral el servicio desde este miércoles.

Rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las tarifas del peaje.

El martes se firmó el contrato mediante el cual Autovía del Mercosur tomó posesión del Corredor Vial conformado por las Rutas Nacionales 12 y 14. A partir de las 0 horas de este miércoles, la empresa comenzó a operar formalmente el corredor, asumiendo la prestación integral del servicio.

Esto incluye las obras de mejoramiento y puesta en valor de la totalidad de la red vial integrada por las Rutas Nacionales 12; 14; 135; 015 y 117, que en conjunto abarcan 682,28 kilómetros.

Autovía del Mercosur anunció las tarifas y modalidades de pago del peaje en las rutas 12 y 14

Con el inicio de la nueva operatoria, queda sin efecto el sistema de cobro con dinero en efectivo. Las modalidades de pago habilitadas serán TelePASE y pagos electrónicos a través de tótems que se instalarán en las estaciones. A partir de la segunda quincena de enero, estos dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y sistema NFC (pago con teléfonos celulares inteligentes).

En el esquema de cobro vigente, quienes opten por la modalidad de pago electrónico manual abonarán el doble de la tarifa correspondiente al sistema TelePASE, que se posiciona como la opción más conveniente para los usuarios habituales.

Tarifa al público – Modalidad TelePASE

Categoría 1: $1.886,87 Vehículos ligeros (motos, autos, pick-ups, combis) de hasta 2 ejes y menos de 2,10m de altura .

Categoría 2: $3.773,75 Vehículos de más de 2 ejes (autos/pick-ups con remolques, casas rodantes) .

Categoría 3: $3.773,75 Vehículos de 2 ejes altos (camiones, ómnibus) .

Categoría 4: $5.660,62 Vehículos de transporte pesado (más de 2 y hasta 4 ejes) con más de 2,10m de altura (camiones, ómnibus) .

Categoría 5: $7.547,50 Vehículos de transporte pesado con más de 4 y hasta 6 ejes (camiones, buses, maquinaria).

Tarifa al público – Modalidad de pago electrónico manual

Categoría 1: $3.773,75

Categoría 2: $7.547,50

Categoría 3: $7.547,50

Categoría 4: $11.321,24

Categoría 5: $15.094,99

Cabe destacar que, con anterioridad al inicio formal de la operatoria y contando con los permisos correspondientes, "ya se venían desarrollando tareas preliminares de mantenimiento y mejoras sobre la calzada. A partir de la firma del contrato, dichas tareas se intensificarán, avanzando en un plan integral de obras orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor", resaltó la firma a través de un comunicado.