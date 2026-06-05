Uno Entre Rios | El País | Medicamentos

Medicamentos: cambios en la entrega en farmacias

Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

5 de junio 2026 · 11:34hs
Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias
Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias
Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias
Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Se implementa un nuevo sistema digital que elimina el troquel físico de los medicamentos en farmacias

Cambia la entrega de medicamentos en farmacias. El Ministerio de Salud de la Nación avanzó con una nueva etapa de la digitalización del sistema sanitario al establecer mecanismos electrónicos para la dispensa de remedios en farmacias y reemplazar el uso de troqueles físicos por registros digitales interoperables.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 638/2026 y apunta a fortalecer la trazabilidad de los medicamentos, simplificar los procesos administrativos y mejorar la integración de la información entre los distintos actores del sistema de salud.

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Farmacia cosmética cosméticos 2

Hasta ahora, el troquel físico de los envases era utilizado como constancia para acreditar la entrega de medicamentos durante los procesos de auditoría y fiscalización. El nuevo esquema reemplaza ese procedimiento por mecanismos digitales integrados a los sistemas de receta electrónica.

Las farmacias deberán registrar digitalmente cada acto de dispensa, generando registros más completos, accesibles y disponibles en tiempo real para los distintos organismos de control.

La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la cartera sanitaria nacional y se apoya en los avances alcanzados con la implementación de la receta electrónica.

Además de reducir la utilización de documentación en papel, el nuevo modelo busca garantizar una mayor seguridad en todo el circuito que va desde la prescripción médica hasta la entrega efectiva de los medicamentos.

Farmacia cosmética cosméticos

Qué cambia para pacientes y farmacias

Uno de los principales cambios es la ampliación del uso del token digital como mecanismo válido de identificación de pacientes al momento de retirar medicamentos.

A través de este sistema, las personas podrán acreditar su identidad mediante códigos o credenciales digitales vinculadas a sus recetas electrónicas.

La normativa también habilita la posibilidad de que un tercero retire medicamentos en nombre del paciente mediante una autorización digital previamente registrada en las plataformas habilitadas.

En todos los casos, las farmacias deberán registrar el documento de identidad de quien retire los medicamentos, ya sea el titular de la receta o una persona autorizada.

Datos clave de la resolución

  • Se eliminan los troqueles físicos como respaldo de la dispensa.
  • Se incorpora el token digital para validar la identidad de los pacientes.
  • Se permite autorizar digitalmente a terceros para retirar medicamentos.
  • Las farmacias deberán registrar el DNI de quien efectúe el retiro.
  • Se conservarán digitalmente los datos de facturación asociados a cada operación.
  • Habrá procedimientos de contingencia ante problemas de conectividad o fallas en los sistemas.
  • Las adecuaciones deberán completarse en un plazo máximo de 180 días.

La resolución invita además a las provincias a adherir al nuevo esquema y adaptar sus procedimientos de habilitación y fiscalización. La implementación comenzará con la dispensa de medicamentos ambulatorios y sentará las bases para avanzar en la digitalización de otros procesos vinculados a tratamientos, prácticas y estudios médicos.

Medicamentos farmacias Salud digitalización
Noticias relacionadas
luto en el rock nacional: fallecio el indio solari

Luto en el rock nacional: falleció el Indio Solari

aprobaron el pliego del defensor publico de victimas de entre rios: lo voy a hacer con compromiso

Aprobaron el pliego del defensor público de víctimas de Entre Ríos: "Lo voy a hacer con compromiso"

En el Senado, y con apoyo del PJ, se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional. 

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Buenos Aires recibirá la primera edición del Mundial de la Yerba Mate en el Museo del Mate.

El mate tendrá por primera vez su Mundial

Ver comentarios

Lo último

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Ultimo Momento
Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

Día Mundial del Ambiente y el desafío para enfrentar el cambio climático

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Policiales
Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Ovación
El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

APB: Se definieron los cruces de playoffs

APB: Se definieron los cruces de playoffs

Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

La provincia
Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la misa más grande en Entre Ríos

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Dejanos tu comentario