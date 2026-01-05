Puente Victoria - Rosario: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

La nueva concesionaria del puente Victoria - Rosario se hará cargo desde las 0 de este martes de la conexión y se espera que en breve retome el cobro del peaje.

La nueva concesionaria del puente Victoria - Rosario se hará cargo desde las 0 de este martes de la conexión y se espera que en breve retome el cobro del peaje, que se había interrumpido nueve meses atrás. La constructora rosarina Obring anunció el que será el nuevo cuadro tarifario que regirá en esta etapa.

Las barreras se habían levantado en abril pasado, cuando culminó la gestión de la firma Caminos del Río Uruguay, que administraba el corredor vial.

La concesión de la ruta nacional 174 había finalizado el 8 de abril. Desde entonces, Vialidad Nacional estaba a cargo del mantenimiento de la arteria, sin cobro de peaje. Sin embargo, desde las 0 de este martes la nueva firma se hizo cargo y ultima los detalles para imponer las nuevas tarifas.

Según difundió la empresa, en el caso del pago manual, las tarifas partirán de 600 pesos para motos y 1.100 para autos, mientras que los valores aumentarán progresivamente para vehículos de mayor porte. Las categorías intermedias y superiores –que incluyen utilitarios, ómnibus y camiones– oscilarán entre 2.100 y 5.200 pesos, de acuerdo con la cantidad de ejes y el peso del vehículo, lo que refleja un esquema tarifario basado en el impacto diferencial sobre la infraestructura vial.

Para quienes utilicen pago automático, el cuadro muestra valores levemente inferiores, funcionando como incentivo al uso de esta modalidad. En este esquema, la tarifa mínima será de 514,60 pesos para motocicletas y 1.029,20 para automóviles, mientras que los vehículos pesados pagarán entre 2.058,40 y 5.146,01 pesos, según categoría. La segmentación mantendrá el mismo criterio técnico que el pago manual (tipo de vehículo, cantidad de ejes y peso) pero con descuentos porcentuales que se repiten en todas las categorías.

Obring tiene a su cargo la administración de la ruta nacional 174, que incluye el puente sobre el río Paraná, en los próximos 30 años. La empresa se impuso en la licitación lanzada en junio del año pasado, una de las primeras de la gestión de Javier Milei.

La utilidad del puente Victoria - Rosario

Inaugurado en 2003, el puente Victoria - Rosario es un corredor estratégico en el país: une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, articula el tránsito bioceánico y concentra un flujo diario de miles de vehículos particulares y de carga. Sin embargo, el corredor ostentaba serios problemas de mantenimiento, tras la finalización del contrato con la anterior concesión hace 8 meses. Los 60 kilómetros de ruta exhiben hundimientos y marcas de huellas, lo que la torna peligrosa, sobre todo en días de lluvia.

De acuerdo al pliego de la licitación, en los primeros tres meses de concesión se deberán desarrollar tareas de bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos; además del calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas y la pintura en su totalidad los casi 60 kilómetros de trayecto.

Rutas 12 y 14: arranca Autovías del Mercosur

La empresa Autovías y Construcciones y Servicios S.A., que resultó adjudicataria de la licitación para la administración de las rutas nacionales 12 y 14 bajo la denominación Autovía del Mercosur, reincorporó a trabajadores que habían sido desvinculados tras el final de la concesión de Caminos del Río Uruguay. La confirmación fue realizada por el vocero de la firma, Mariano Bradanini, quien informó que la nueva concesionaria iniciará este martes formalmente sus operaciones.

Según precisó, parte del personal que actualmente se encuentra desempeñando tareas pertenece a la empresa saliente, aunque no se incorporó a la totalidad de los trabajadores. “Los empleados que están trabajando son de la empresa anterior, pero no es la totalidad”, explicó Bradanini, al tiempo que señaló que se conformó un esquema mixto entre personal con experiencia en el corredor y nuevos trabajadores.

El nuevo esquema funcionará exclusivamente mediante sistemas de telepeaje o TelePase, y a partir de la segunda semana de este mes se incorporarán tótems de pago electrónico. Estos dispositivos permitirán abonar mediante tarjetas de crédito, débito, tarjetas virtuales, códigos QR y sistemas de pago sin contacto habilitados en teléfonos celulares.

Durante el período inicial, hasta el 15 de enero, no se colocarán barreras en las estaciones, lo que permitirá la libre circulación de vehículos mientras se completa la instalación del sistema. El valor estimado del peaje rondará los 1.830 pesos, equiparando las tarifas al monto que tenía la estación de Zárate, la más elevada del esquema anterior, con una actualización por inflación. Los usuarios que utilicen el sistema de telepeaje accederán a un descuento del 50% en comparación con otros medios de pago.