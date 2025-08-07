Uno Entre Rios | El País | Gobierno

Revés para el gobierno: Diputados rechazó cinco decretos de Milei

Diputados rechazó en bloque los decretos delegados y el DNU de Javier Milei. La votación ahora deberá ser ratificada por el Senado.

7 de agosto 2025 · 08:14hs
Revés para el gobierno: Diputados rechazó cinco decretos de Milei

Hacia el final de una maratónica sesión en Diputados, que se extendió por más de doce horas y finalizó pasada la medianoche, la Cámara rechazó en bloque todos los decretos delegados y el DNU de Javier Milei incluidos en el temario, en un revés total para el Gobierno nacional. Ahora será el Senado quien deberá definir si estos pierden validez definitiva.

El tramo final del debate estuvo marcado por una controversia sobre la legalidad del procedimiento impulsado por la oposición, que buscaba votar sin contar con la habilitación de los dos tercios. La inclusión del tema fue solicitada por el bloque Unión por la Patria, aunque su presidente, Germán Martínez, no participó de ese debate específico. Sin embargo, durante la jornada pidió reiteradamente a sus colegas mantenerse alertas para sostener la sesión. Ante el llamado del diputado Juan Manuel López a dejar de lado los egos y avanzar directamente a la votación, varios legisladores decidieron no hacer uso de la palabra para no dilatar el proceso.

Las voces en Diputados

Sin embargos, se escucharon las voces de apoyo al Poder Ejecutivo. Cristian Ritondo, recordó que los decretos delegados que pretendían voltear habían sido aprobados en el marco de la Ley de Bases. “Votamos una delegación de facultades entendiendo; sabíamos lo que estábamos discutiendo. No podemos decir que no sabíamos qué era lo que estábamos votando, así que vamos a ratificar lo que votamos entonces”, dijo el jefe del bloque Pro. Y agregó: “Vamos a votar en contra de lo que están proponiendo, pero también les pedimos a aquellos que acompañaron cuando votamos esto, que tomen conciencia que la campaña es corta, pero la vida institucional es larga. Y que muchas veces los caminos del medio parecen ser más una autopista colectora del kirchnerismo, que una propuesta en serio”.

El mendocino libertario Álvaro Martínez arrancó enfatizando sobre “la desesperación política que tiene el kirchnerismo”, que estaba buscando poner en aprietos el equilibrio fiscal del Gobierno. “Ahora atacan facultades constitucionales otorgadas por el Congreso cuando se aprobó la Ley Bases”, dijo, remarcando que “nos cansamos del despilfarro de guita, que tomaran a la gente por idiota, y por más pataleo que hagan, en octubre el rumbo del país se va a consolidar aún más”.

El santafesino Nicolás Mayoraz no quiso dejar pasar “la liviandad con la cual están manejando el tratamiento de estos expedientes, porque no estamos hablando ni de proyectos de ley, ni de resolución, ni de dictámenes: estamos hablando de decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Milei, de acuerdo con las facultades que la Constitución le ha dado”. El santafesino afirmó que “hay un camino claro que están dejando de lado, es un atropello, esta votación es nula”. Sostuvo que “la bicameral tiene rango constitucional; la Constitución también señala que debe dictarse su propio sistema de funcionamiento. Y la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, fijó su propio reglamento. Y más allá de la perentoriedad, la primera conclusión que surge clara es que los plazos son ordenatorios, no son perentorios. Eso significa que la comisión, vencido el tiempo, puede seguir estudiando esos decretos”.

“Nunca perdió la competencia la Comisión Bicameral, y ese plazo que quieren dar por vencido no está vencido. La Cámara se quiere atribuir competencias que la comisión le ha dado a la comisión bicameral”, dijo, según consignó Parlamentario. En el rechazo de lo que estaba por suceder, Mayoraz hizo hincapié en que la oposición quisiera votar ese dictamen con mayoría simple. El, por su parte, pediría que se aplicara el artículo 147 del reglamento, que dice que ningún asunto podrá ser tratado a no mediar por las dos terceras partes de los votos emitidos.

“No se puede obviar el reglamento; tenemos un reglamento y lo debemos aplicar”, señaló, advirtiendo que en el contexto que se estaba proponiendo “sería mucho más engorroso y difícil declarar de interés la fiesta de la mandarina que derogar un decreto de necesidad y urgencia, o un delegado”.

Luego fue el turno de la también libertaria Lilia Lemoine, quien se quejó porque el kirchnerismo estuviese “superapurados” por terminar la sesión, lo mismo que corría para la izquierda. “Ahora les molesta que hablemos nosotros. La gente sabe que ustedes tienen malas intenciones, porque su propio gobierno y su propia líder ideológica que está presa por delinquir, cuando a ella le tocó vetar leyes de quiebra, lo hizo y así lo anunció”, puntualizó la diputada libertaria, que resumió: “Cuando ustedes quieren dar de baja decretos que el presidente necesita para poder gobernar queda muy en evidencia que lo que quieren es dañar al Gobierno”.

Juan Manuel López justificó con términos jurídicos lo que la oposición estaba haciendo. La kirchnerista Carolina Gaillard lo apoyó. Para López, “estamos habilitados para tratarlo de oficio; la mayoría es de oficio. No por eso son inconstitucionales los decretos; el control de las facultades es delegado. No puede poner en el tablero una mayoría que no sea la mayoría simple y votar de a uno y aclarar el sentido de la votación.

Finalmente, Margarita Stolbizer se quejó por ejemplo de que la comisión bicameral ni siquiera había sido citada nunca. “Por lo tanto, de ninguna manera esta cámara debería tolerar semejante barbaridad. No es cierto que esta Cámara deba revistar para poder rechazar”, sostuvo y cerró diciendo que “no hay ni que dar fundamentos: este Congreso tiene toda la atribución para recuperar sus facultades y derogar o rechazar todas las normas del Ejecutivo que no le gusten, ni siquiera a ver si se excedió o no, aun a sabiendas que se excedió”.

Las votaciones

A continuación se pusieron a consideración todos los decretos llevados al recinto y todos fueron rechazados con amplitud.

Comenzando por el 462/25, que modifica organismos como el INTI y el INTA y arrojó 141 votos afirmativos, 65 negativos y una abstención.

El decreto 345/2, de modificación organismos de la Cultura, resultó rechazado por 134 votos en ese sentido, 68 negativos y 3 abstenciones.

El decreto 351/25, de modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos, tuvo 133 votos a favor del rechazo y 69 en contra, con 2 abstenciones.

Después fue el turno del DNU 340/25, que modifica la Marina Mercante y fue aprobado solo por 118 votos a favor, 77 en contra y 8 abstenciones.

Y por último, el 461/25, que modifica organismos como la Secretaría de Transportes y Vialidad Nacional. Tuvo 138 votos a favor la modificación, 65 votos en contra y 2 abstenciones.

