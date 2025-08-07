Uno Entre Rios | El País | Milei

Milei sobre el proyecto de financiamiento universitario: "El superávit no se negocia"

El presidente volvió a advertir a la oposición por la aprobación de iniciativas que pongan en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

7 de agosto 2025 · 07:37hs
Milei sobre el proyecto de financiamiento universitario: El superávit no se negocia

El presidente Javier Milei reaccionó ante la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de financiamiento universitario con una advertencia contra las iniciativas que pongan en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

El mandatario nacional se pronunció mediante un retuit de un mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza en "X". "El superávit fiscal no se negocia", advirtió.

reves para el gobierno: diputados rechazo cinco decretos de milei

Revés para el gobierno: Diputados rechazó cinco decretos de Milei

La UCR celebró su Congreso y aprobó una resolución que ratifica su alianza en “Juntos por Entre Ríos” y abre la puerta a sumar a La Libertad Avanza.

Congreso de la UCR: ratificó la alianza y le abre la puerta al partido de Milei

Más temprano, con 158 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por la oposición. Se trata de la primera votación de una sesión maratónica en la que se discutirán otros proyectos que, según el Gobierno, amenazan al equilibrio fiscal.

tuit-lla

Qué propone el proyecto de financiamiento universitario

El proyecto fue impulsado por el bloque radical Democracia para Siempre, opositor al Gobierno, junto a los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y consiguió el apoyo de los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.

En sus artículos propone actualizar las partidas presupuestarias destinadas a universidades públicas, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y extensión universitaria a valores equivalentes al 1° de enero de 2025, teniendo en cuenta la inflación acumulada durante 2023 y 2024.

Además, establece que durante este año se realicen actualizaciones bimestrales de los fondos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. La iniciativa también incorpora una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, con actualizaciones mensuales posteriores atadas a la inflación oficial.

Una ley de características similares fue vetada por Milei en octubre de 2024, en una decisión que luego fue ratificada por la Cámara de Diputados.

La reacción del mandatario nacional deja entrever que en caso de que el proyecto sea sancionado por el Senado, volverá a utilizar el poder de veto, como ocurrió con los aumentos de las jubilaciones, la moratoria y la iniciativa que declaró la emergencia en discapacidad.

