Gobierno y asociación de jueces acuerdan la optimización del servicio de justicia y Consejo de la Magistratura

Asociación de Magistrados de Entre Ríos plantearon al Gobierno propuestas para el Consejo de la Magistratura que designa jueces, fiscales y defensores

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión con las autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. El encuentro, que contó con la participación del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, tuvo como eje central el trabajo conjunto sobre el Consejo de la Magistratura y la optimización del servicio de justicia en el territorio provincial .

Durante la audiencia, los representantes de los magistrados trasladaron al Ejecutivo diversas inquietudes y propuestas vinculadas a la dinámica institucional del Consejo, organismo encargado de la selección de los futuros jueces, fiscales y defensores de Entre Ríos. En este sentido, se acordó avanzar en una agenda común que permita agilizar y mejorar estos procesos fundamentales para el sistema judicial.

Al finalizar el encuentro, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, destacó la importancia de este primer acercamiento: "Recibimos a las autoridades de la Asociación de la Magistratura a los fines de generar un trabajo conjunto y trasladar algunas inquietudes en relación al funcionamiento del Consejo de la Magistratura". El funcionario subrayó que el objetivo primordial es que esta institución "avance en un trabajo conjunto y mancomunado para mejorar el servicio".

Respecto a los planteos realizados por la Asociación, Maneiro señaló que "la respuesta del gobernador fue positiva" y confirmó que desde la administración provincial "se van a analizar todas las propuestas y en breve vamos a tener las respuestas y los análisis pertinentes del tema".

Finalmente, el secretario de Justicia resaltó la voluntad de diálogo de ambas partes para alcanzar soluciones institucionales: "Se apuesta justamente a un trabajo conjunto, agradeciendo la predisposición de los señores jueces para mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio de justicia", remarcó.

También participaron del encuentro, realizado este jueves en Casa de Gobierno, el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa, que estuvo acompañado por las doctoras Gabriela López Arango y Fabiola Bogado Ibarra y el doctor Alvaro Piérola