El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno provincial pagará la oferta salarial a docentes mediante decreto, aunque no haya sido aceptada en paritarias. Los montos.

6 de marzo 2026 · 12:05hs
El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno provincial abonará vía decreto la oferta salarial presentada este lunes a los gremios docentes, pese a que la misma no fue aceptada en el ámbito paritario. La decisión garantiza que el incremento llegue de manera inmediata al bolsillo de los trabajadores de la educación.

Según se confirmó, esta decisión se concretará a través de una liquidación complementaria de los haberes de febrero, que se efectuará en los próximos días y se continuará abonando los próximos meses mientras dure la discusión paritaria. Conforme con eso, se seguirá de cerca la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejora salarial en el futuro.

La propuesta salarial del gobierno entrerriano contempla los siguientes puntos: la elevación del salario mínimo de un docente de cuatro horas recién iniciado a 750.000 pesos de bolsillo; la suma fija de 60.000 pesos por docente, a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad. En el caso de los docentes que posean menos de 15 horas cátedra en el Nivel Medio o menos de 11 horas en el Nivel Superior el monto será proporcional.

Asimismo, se mantiene la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para los docentes con más de 10 años de antigüedad.

Diálogo

En ese marco, desde el gobierno se ratificó la voluntad de diálogo y responsabilidad fiscal, y confirmaron que las paritarias continuarán abiertas. Conforme con eso, se retomará la discusión en un plazo de tres meses, a fin de evaluar la evolución de la inflación, el comportamiento de la recaudación provincial y las posibilidades de mejora salarial adicional.

Desde el inicio de la gestión, los salarios docentes han acompañado la inflación, aún en un contexto en el que la recaudación provincial creció por debajo de los índices inflacionarios durante varios meses. Asimismo, se reconoce que los ingresos requieren mejoras estructurales acordes a la responsabilidad profesional, en un escenario económico complejo.

Finalmente, se destacó que la política educativa provincial tiene un enfoque integral que trasciende lo estrictamente salarial. Entre las acciones implementadas se incluyen: inversión en infraestructura escolar, capacitación docente, puesta en marcha del plan provincial de alfabetización, mejora del 10 por ciento en los indicadores de lectura y escritura en alumnos de primero a tercer grado, y medidas para fortalecer la permanencia en el nivel secundario.

En este contexto, se informó que más de la mitad de las escuelas de la provincia dictaron clases este lunes, hecho considerado relevante ante la situación actual y teniendo en cuenta que se trató de un paro nacional.

