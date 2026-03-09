El gobierno repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

El gobierno anunció que repatrió a 248 argentinos que estaban varados en Emiratos Árabes Unidos, uno de los países afectados por el conflicto en Medio Oriente, según precisó el canciller, Pablo Quirno.
“Hay más vuelos programados para los próximos días”, precisó el canciller Pablo Quirno, ya que falta evacuar de la zona de conflicto al 40% restante
El ministro indicó que 416 argentinos pidieron salir del país emiratí, y anunció que “hay más vuelos programados para los próximos días” con el fin de evacuar al 40% restante.
Desde el inicio del ataque
Desde que Estados Unidos e Israel empezaron a atacar a Irán y el país del Golfo Pérsico respondió con ofensivas contra naciones cercanas, 630 argentinos solicitaron asistencia en la zona de conflicto, la mayoría de ellos en Israel, Qatar y los EAU, publica La Capital.
“Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”, añadió Quirno.
Cancillería había indicado sobre dos vuelos de Emirates Airlines que partirían el domingo y el lunes desde Dubái, con escalas en Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires, en medio del cierre parcial del espacio aéreo y la alta demanda de pasajes en la región del conflicto.
El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que continúan las gestiones para repatriar al resto de los argentinos, dando preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud.