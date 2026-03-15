Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale

Un apostador se hizo acreedor de $386 millones en el Siempre Sale del Quini 6. En tanto que los principales pozos millonarios quedaron vacantes.

Un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale del Quini 6.

En el sorteo del Quini 6 de este domingo no hubo ganadores en los importantes pozos millonarios. En tanto que en en el Siempre Sale, un ganador, de la Provincia de Córdoba, se hizo acreedor de $386.697.078.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.650 millones de pesos.

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos

Todos los sorteo del Quini 6

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron el 04-36-08-15-12-02. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $780.000.000.

En tanto que en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 33-17-41-08-42-07. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo sorteo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-45-42-39-00-41. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.168.881.240

Por último, en el Siempre Sale, hubo un ganador que acertó los siguientes números: 33-14-04-16-26-36 y se hizo acreedor de $386.697.078. El ganador es de la localidad de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.