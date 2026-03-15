En el sorteo del Quini 6 de este domingo no hubo ganadores en los importantes pozos millonarios. En tanto que en en el Siempre Sale, un ganador, de la Provincia de Córdoba, se hizo acreedor de $386.697.078.
Quini 6: un apostador ganó más de $386 millones en el Siempre Sale
Un apostador se hizo acreedor de $386 millones en el Siempre Sale del Quini 6. En tanto que los principales pozos millonarios quedaron vacantes.
Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.650 millones de pesos.
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Todos los sorteo del Quini 6
En el Tradicional los números que vieron la luz fueron el 04-36-08-15-12-02. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $780.000.000.
En tanto que en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 33-17-41-08-42-07. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo sorteo se acumulan $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-45-42-39-00-41. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.168.881.240
Por último, en el Siempre Sale, hubo un ganador que acertó los siguientes números: 33-14-04-16-26-36 y se hizo acreedor de $386.697.078. El ganador es de la localidad de Villa Nueva, en la provincia de Córdoba.