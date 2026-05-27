Quini 6: un entrerriano se hizo millonario con La Revancha

El Quini 6 entregó $600 millones a un entrerriano en el sorteo La Revancha y el afortunado jugó su boleta en una agencia de Oro Verde.

Un entrerriano se hizo millonario con La Revancha del Quini 6.

Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un paranaense se hizo acreedor de $600 millones al acertar los números de La Revancha. Por otra parte, en el Siempre Sale hubo 14 jugadores que acertaron cinco números y cada uno se hizo acreedor de $19.894.843,93.

En el sorteo Tradicional, los números que vieron la luz fueron: 07–45–08–04–40. Aquí el pozo quedó vacante.

En tanto que en La Segunda, los números favorecidos fueron el 23–13–33–08–45–09. Aquí también el pozo quedó sin ganadores.

Por otra parte, en La Revancha los favorecidos fueron el 09–03–15–06–28–43. Aquí hubo un paranaense afortunado que se hizo acreedor de la suma de $600.000.000

Por último en el Siempre Sale, los números ganadores fueron 27–26–14–37–30–23. Aquí hubo 14 jugadores que acertaron cinco números y cada uno se lleva $19.894.843,93. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.