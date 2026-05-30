Agostina Vega: nombres y pruebas que analiza la Justicia de Córdoba

La Justicia de Córdoba investiga los cabos sueltos de la desaparición de Agostina Vega que tiene como escenario principal un departamento de barrio Cofico

La Justicia de Córdoba investiga los cabos sueltos de la desaparición de Agostina Vega que tiene como escenario principal un departamento de barrio Cofico

La búsqueda de Agostina Vega, la joven de 14 años desaparecida en Córdoba capital ya lleva una semana y se ha transformado en un complejo laberinto policial que mantiene en vilo a todo el país. El fiscal de la causa, Raúl Garzón, lidera una pesquisa que tiene como centro de las responsabilidades a Claudio Barrelier, un empleado municipal de 33 años con antecedentes por privación de la libertad.

Gabriel Vega, padre de la adolescente y expolicía, colabora incansablemente en los operativos mientras su abogada, Fernanda Alaniz, denuncia que el detenido miente para alargar el sufrimiento familiar. Melisa Heredia, madre de la menor, es representada por el abogado Carlos Nayi y fue quien aportó datos cruciales sobre el remisero que trasladó a su hija inicialmente.

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El defensor Jorge Sánchez Del Bianco asiste legalmente a Barrelier, quien niega su culpabilidad pese a las numerosas incongruencias detectadas en sus testimonios ante la Justicia, publica La Voz.

Alerta sofia por Agostina Vega

Los protagonistas del caso

Agostina Vega: La adolescente de 14 años cuya desaparición en barrio Cofico mantiene en vilo a Córdoba y al país entero desde hace siete días.

Claudio Barrelier: Único detenido de 33 años e imputado por privación ilegítima de la libertad. Admitió que la joven entró a su casa, pero asegura no tener nada que ver con su desaparición.

Único detenido de 33 años e imputado por privación ilegítima de la libertad. Admitió que la joven entró a su casa, pero asegura no tener nada que ver con su desaparición. Melisa Heredia: Madre de Agostina, quien denunció el hecho y aportó información clave obtenida del remisero que trasladó a su hija.

Madre de Agostina, quien denunció el hecho y aportó información clave obtenida del remisero que trasladó a su hija. Gabriel Vega: Padre de la adolescente y exoficial de la Policía que participa activamente y sin descanso en todos los operativos de rastrillaje.

Padre de la adolescente y exoficial de la Policía que participa activamente y sin descanso en todos los operativos de rastrillaje. Raúl Garzón: El fiscal que lidera la instrucción judicial y analiza las filmaciones y rastreos tecnológicos determinantes.

El fiscal que lidera la instrucción judicial y analiza las filmaciones y rastreos tecnológicos determinantes. Juan Pablo Quinteros: Ministro de Seguridad provincial que supervisa el masivo despliegue de fuerzas especiales en la zona sur de la ciudad. Acusó a Barrelier de “embarrar la cancha” con sus declaraciones.

Ministro de Seguridad provincial que supervisa el masivo despliegue de fuerzas especiales en la zona sur de la ciudad. Acusó a Barrelier de “embarrar la cancha” con sus declaraciones. Fernanda Alaniz: Abogada representante del padre de la víctima, quien sostiene que el acusado miente para prolongar el dolor familiar.

Abogada representante del padre de la víctima, quien sostiene que el acusado miente para prolongar el dolor familiar. Carlos Nayi: Letrado que desde hace pocos días asiste a la madre de la adolescente en la presentación de pruebas ante la fiscalía interviniente.

Letrado que desde hace pocos días asiste a la madre de la adolescente en la presentación de pruebas ante la fiscalía interviniente. Jorge Sánchez Del Bianco: Defensor técnico de Barrelier, encargado de justificar los cambios en la declaración de su cliente frente a las evidencias del caso.

Córdoba Agostina Vega

Las pruebas: cámaras y señales de celular

Una de las piezas fundamentales del caso es una filmación que registra a Barrelier ingresando a su vivienda de barrio Cofico junto a Agostina el pasado sábado por la noche. El rastreo de las antenas de telefonía permitió confirmar que el celular de la joven emitió señales desde el domicilio del sospechoso durante un lapso de tres horas.

La investigación dio un giro tras detectarse mediante domos policiales que el imputado habría abordado un Ford Ka negro que pertenecería a una allegada para dirigirse hacia la zona sur de la ciudad. El imputado negó esa versión.

Sofía Vega Córdoba detenido

Rastrillajes en Ampliación Ferreyra

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabeza un despliegue masivo en 240 hectáreas de descampados donde se detectó la actividad del teléfono de Barrelier el lunes. Personal especializado de la caballería, drones, buzos y perros entrenados buscan rastros de la menor bajo la hipótesis de que pudo haber sido trasladada en el vehículo identificado.

Mientras el detenido insiste en su inocencia, los investigadores advierten que las horas pasan y la prioridad absoluta sigue siendo hallar el paradero de la adolescente.

Agostina Vega desaparecida Córdoba

Más rastrillajes

Tras una noche de monitoreo constante y evaluación de datos estratégicos, el operativo por la desaparición de Agostina Vega (14) se reinició en barrio Ampliación Ferreyra con las primeras horas de luz solar este sábado, en medio de un despliegue reforzado de efectivos.

La Policía de Córdoba puso a disposición en las últimas horas drones con tecnología avanzada y el helicóptero de la fuerza para analizar puntos ciegos y patrones de movimiento en el extenso terreno.

El fiscal Raúl Garzón y el ministro Juan Pablo Quinteros coordinan las tareas en una superficie de 240 hectáreas que incluye descampados de difícil acceso y peligrosas zonas de lagunas.

El foco del operativo se mantiene en este sector debido a que el rastreo de las antenas de telefonía ubicó el celular del único detenido, Claudio Barrelier, en la zona el pasado lunes.

Además, las cámaras de seguridad captaron el desplazamiento de un Ford Ka negro, vinculado al sospechoso, dirigiéndose precisamente hacia este predio del sur capitalino tras la desaparición.

El despliegue de este sábado cuenta con la participación de buzos del Duar para inspeccionar los espejos de agua y personal de la caballería para los sectores de maleza densa. Perros entrenados en rastreo de personas trabajan junto a numeroso personal especializado en la búsqueda de cualquier indicio que permita dar con el paradero de la adolescente.

Las autoridades informaron que la búsqueda continuará de manera ininterrumpida mientras se procesan nuevos datos provenientes de los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa.