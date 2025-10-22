Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 32 ganadores, dos de Entre Ríos.

Quedaron vacantes los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 32 ganadores y cada uno se adjudicó $7.721.635,08o: dos son de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 37-44-38-10-02-04. En este modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.142.866.313.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 06-30-25-31-44-07. Acá tampoco hubo ganadores y en el sorteo del domingo habrá en juego un total de $1.187.938.905.

mientras que en la modalidad Revancha aparecieron los siguientes números: 38-20-15-14-40-03. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $4.053.399.408.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 12-11-40-31-19-01. Hubo 32 ganadores y cada uno se lleva $7.721.635,08. Son 10 de Buenos Aires, seis de Santa Fe, cuatro de Capital Federal, dos de Mendoza, Chubut y Entre Ríos; uno de Jujuy, Córdoba, Corrientes, Formosa y Misiones.