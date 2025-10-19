Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 13 ganadores, dos de Entre Ríos.

19 de octubre 2025 · 21:56hs
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo y ningún apostador acertó en los pozos millonarios. 

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo y ningún apostador acertó en los pozos millonarios. 

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 13 ganadores que se repartirán $24.267.381,92 cada uno: dos son de Entre Ríos.

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 21-17-43-00-39-14. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.974.679.781.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Los pozos grandes del Quini 6 no salieron, pero hubo tres ganadores

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-33-44-41-21-06. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.019.752.272.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 15-03-29-36-39-22. Aquí también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.765.338.487.

En el Siempre Sale, en tanto, salieron los siguientes números: 22-23-29-01-35-24. Hubo 13 ganadores y cada uno se lleva $24.267.381,92. Cuatro son de Santa Fe, dos de Entre Ríos, Capital Federal, Río Negro, de Buenos Aires y uno de Córdoba.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Estudiante se disfrazó de mujer violada y generó repudio en un viaje de egresados.

Estudiante se disfrazó de "mujer violada" y generó repudio en un viaje de egresados

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Pablo Laurta había cambiado su apellido antes del doble femicidio

Javier Milei volvió a criticar al kirchnerismo. 

Milei dijo que después de las elecciones de septiembre los kirchneristas se convirtieron en "gremlins"

Hallaron 26 ejemplares de orca ecotipo D varados en la costa atlántica de Tierra del Fuego 

Encontraron 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Newells echó a Cristian Fabbiani y el Ogro hizo su descargo en las redes

Newell's echó a Cristian Fabbiani y el Ogro hizo su descargo en las redes

Policiales
Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Confirmaron la identidad de joven asesinada durante una fiesta en Paraná

Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

Policías que patrullen arroyos, canales y brazos del río Paraná podrán usar fusiles FAL

Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Paraná: murió una joven tras recibir un disparo durante una fiesta

Condenaron a una madre soltera por tráfico de cocaína, pero le dieron una pena leve por sus hijos

Condenaron a una madre soltera por tráfico de cocaína, pero le dieron una pena leve por sus hijos

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Ovación
Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

Argentina perdió 2 a 0 ante Marruecos la final del Mundial Sub 20

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

El Torneo Eduardo Uranga cerró con Estudiantes como campeón

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Madre y dirigente: la pasión de María Inés Goicochea en Villa del Rosario

Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos, mientras que Colapinto finalizó en el 17° puesto

Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos, mientras que Colapinto finalizó en el 17° puesto

Cristhian Lell, de un accidente a campeón mundial junto a su hija

Cristhian Lell, de un accidente a campeón mundial junto a su hija

La provincia
Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Rogelio Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

Cáncer de mama: detectarlo a tiempo salva vidas y mejora el pronóstico

Cáncer de mama: detectarlo a tiempo salva vidas y mejora el pronóstico

El Foro de Recursos Humanos del Litoral anuncia su 5° Encuentro presencial 2025

El Foro de Recursos Humanos del Litoral anuncia su 5° Encuentro presencial 2025

La inteligencia artificial como compañía: ¿una nueva forma de vínculo en tiempos de soledad?

La inteligencia artificial como compañía: ¿una nueva forma de vínculo en tiempos de soledad?

Destacan aspectos organizativos del Carnaval de Concordia

Destacan aspectos organizativos del Carnaval de Concordia

Dejanos tu comentario