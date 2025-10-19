Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 13 ganadores, dos de Entre Ríos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo que se realizó en la noche de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 13 ganadores que se repartirán $24.267.381,92 cada uno: dos son de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional salieron el 21-17-43-00-39-14. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.974.679.781.

Los pozos grandes del Quini 6 no salieron, pero hubo tres ganadores

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 26-33-44-41-21-06. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.019.752.272.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 15-03-29-36-39-22. Aquí también el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $3.765.338.487.

En el Siempre Sale, en tanto, salieron los siguientes números: 22-23-29-01-35-24. Hubo 13 ganadores y cada uno se lleva $24.267.381,92. Cuatro son de Santa Fe, dos de Entre Ríos, Capital Federal, Río Negro, de Buenos Aires y uno de Córdoba.