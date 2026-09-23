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Quini 6: sorteo de este miércoles con un pozo de 6.300 millones pesos y transmisión en vivo

El sorteo del Quini 6 se realizará a las 21.15 y tendrá tres modalidades. El juego permite elegir seis números del 00 al 45 para acceder a los premios.

23 de septiembre 2026 · 18:03hs

El Quini 6 tendrá este miércoles 23 de septiembre un nuevo sorteo, con un pozo estimado en $6.300 millones. La extracción de las bolillas comenzará a las 21.15 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. El sorteo podrá seguirse en vivo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 Litoral, además de la transmisión por streaming en el canal oficial de YouTube.

Cómo se juega el Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado administrado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, que funciona desde 1988. El monto destinado a premios varía de acuerdo con la recaudación y el porcentaje establecido para cada modalidad.

La Revancha del Quini 6 se fue para Buenos Aires.

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Quini 6: dos apostadores se hicieron millonarios en el sorteo Tradicional

Para participar, el jugador debe seleccionar seis números entre el 00 y el 45 y registrar la apuesta en una agencia de lotería. El ticket entregado por el agenciero funciona como comprobante de la jugada.

El premio principal corresponde a quienes logran acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes acierten cinco o cuatro.

Las tres modalidades

El juego cuenta con tres alternativas: Tradicional, Revancha y Siempre Sale.

Para participar de Revancha y Siempre Sale es necesario haber realizado previamente una apuesta en el sorteo Tradicional. El valor de las jugadas puede modificarse de acuerdo con las actualizaciones dispuestas por los organizadores.

Cuál fue el premio récord

El mayor premio individual registrado en la historia del Quini 6 se produjo en julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, obtuvo $362.830.402 al acertar los seis números.

La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad. La combinación que permitió obtener aquel premio estuvo integrada por los números 05, 19, 11, 41, 16 y 25.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan los miércoles y domingos a las 21.15. El monto de los premios depende de la recaudación y de la distribución establecida para cada modalidad.

Desde su creación, en 1988, el juego es administrado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

Quini 6 miércoles Pesos
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