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Quini 6: un apostador ganó más de 9 mil millones de pesos en la modalidad Revancha

El sorteo del Quini 6 dejó un nuevo súper millonario, ya que en el sorteo Revancha hubo un solo ganador del pozo de más de 9 mil millones de pesos.

20 de septiembre 2026 · 21:59hs
La Revancha del Quini 6 se fue para Buenos Aires.

La Revancha del Quini 6 se fue para Buenos Aires.

El sorteo del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo súper millonario en la Argentina, ya que en el sorteo Revancha hubo un solo ganador del pozo de más de 9 mil millones de pesos. En tanto, en el Siempre Sale, hubo 17 apostadores con 5 aciertos, siendo uno de ellos de la provincia de Entre Ríos.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números favorecidos fueron los siguientes: 01 - 06 - 09 - 25 - 30 - 33. Aquí no hubo afortunados, por lo que el pozo de $ 1.100.000.000 quedó para el próximo sorteo.

Dos apostadores se hicieron millonarios en el sorteo Tradicional del Quini 6. 

Quini 6: dos apostadores se hicieron millonarios en el sorteo Tradicional

En el Quini 6 no se registraron ganadores en los pozos más importantes.

En el Quini 6 no se registraron ganadores en los pozos más importantes

En La Segunda del Quini, las bolillas que salieron resultaron: 02 - 06 - 07 - 12 - 18 - 44. Tampoco la suerte estuvo de algún apostador y el pozo de $ 3.468.570.361 quedó vacante.

En la Revancha se dio la gran alegría de la noche, ya que un solo apostador jugó los siguientes números: 05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31. En total, se hizo acreedor de $ 9.179.466.653. El afortunado hizo la apuesta en una agencia de la localidad de El Talar, en Buenos Aires.

Por último, en el Siempre Sale, los números que salieron fueron: 14 - 15 - 29 - 31 - 32 - 40. Hubo 17 apostadores con 5 aciertos por lo que cada uno cobrará $ 29.424.345,88. Una de las boletas se jugó en la provincia de Entre Ríos.

Quini 6 Entre Ríos Sorteo
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