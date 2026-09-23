Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo realizado este miércoles. En el Siempre Sale hubo 20 ganadores, uno de Entre Ríos.

En la noche de este miércoles los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6 quedaron vacantes por lo que para el próximo domingo habrá en juego alrededor de $7.200 millones.

En el Siempre Sale, en tanto, hubo 20 con cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor de la suma de $18.474.674.40. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.

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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 07-30-18-05-25-41. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo se acumulan $1.164.559.605.

Por otra parte, en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron el 40-00-44-08-06-14. Tampoco hubo ganadores aquí y para el próximo sorteo habrá en juego $3.717.901.681.

En La Revancha, en tanto, los números que aparecieron el 31-15-34-14-35-41. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en domingo se sortearán $800.000.000.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 27-44-32-24-42-13. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $18.474.674.40. Uno es de Entre Ríos.