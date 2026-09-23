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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo realizado este miércoles. En el Siempre Sale hubo 20 ganadores, uno de Entre Ríos.

23 de septiembre 2026 · 22:27hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

En la noche de este miércoles los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6 quedaron vacantes por lo que para el próximo domingo habrá en juego alrededor de $7.200 millones.

En el Siempre Sale, en tanto, hubo 20 con cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor de la suma de $18.474.674.40. Uno de los ganadores es de Entre Ríos.

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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 07-30-18-05-25-41. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo se acumulan $1.164.559.605.

Por otra parte, en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron el 40-00-44-08-06-14. Tampoco hubo ganadores aquí y para el próximo sorteo habrá en juego $3.717.901.681.

En La Revancha, en tanto, los números que aparecieron el 31-15-34-14-35-41. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en domingo se sortearán $800.000.000.

Por último, en el Siempre Sale, salieron: 27-44-32-24-42-13. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $18.474.674.40. Uno es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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