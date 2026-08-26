El sorteo del Quini 6 será a las 21.15 en sede de Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en televisión y streaming. El juego ofrece tres modalidades.

Quini 6: un pozo estimado de 8.500 millones de pesos se sortea este miércoles.

El Quini 6 tendrá un nuevo sorteo este miércoles 26 de agosto, con un pozo estimado de $8.500 millones, uno de los montos más importantes entre los juegos de azar del país.

El sorteo se realizará a las 21.15 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe . La transmisión podrá seguirse por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná y mediante streaming a través de la cuenta oficial de YouTube.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988. Es un juego poceado, por lo que el monto destinado a premios varía de acuerdo con la recaudación y las reglas establecidas para cada sorteo.

Cómo se juega al Quini 6

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. La apuesta se realiza en una agencia de lotería, donde se registran los números elegidos y se entrega un ticket que acredita la participación.

El objetivo principal es acertar los seis números sorteados. Sin embargo, también existen premios para quienes acierten cinco o cuatro números.

El Quini 6 cuenta con tres modalidades:

Tradicional

Revancha

Siempre Sale

Para participar en Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente en el sorteo Tradicional. El valor de las apuestas puede modificarse de acuerdo con las actualizaciones establecidas por los organizadores.

El mayor premio de la historia

Como se trata de un juego poceado, los premios dependen de la recaudación y pueden variar considerablemente entre un sorteo y otro.

El récord histórico se produjo en julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, retiró $362.830.402 tras acertar los seis números.

La combinación ganadora fue 05, 19, 11, 41, 16 y 25. La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad.

Cuándo se realizan los sorteos

Los sorteos del Quini 6 se realizan todos los miércoles y domingos a las 21.15.

El monto destinado a premios surge de un porcentaje de la recaudación y se distribuye según las distintas modalidades y categorías de aciertos.

Desde su creación, en 1988, el juego es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.