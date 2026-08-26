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Un entrerriano ganó en el Quini 6: la apuesta millonaria fue realizada en Gualeguay

Un apostador entrerriano se convirtió este miércoles en el gran ganador del Quini 6 al acertar los seis números de la modalidad Siempre Sale.

26 de agosto 2026 · 22:11hs
Otro entrerriano ganó en el Quini 6.

Otro entrerriano ganó en el Quini 6.

La suerte volvió a sonreírle a Entre Ríos. Un apostador entrerriano se convirtió este miércoles en el gran ganador del sorteo del Quini 6, luego de acertar los seis números de la modalidad Siempre Sale y quedarse con un premio de más de 369.455.580 pesos.

La jugada ganadora fue realizada en una agencia ubicada en calle Casteres 83, en la ciudad de Gualeguay, y transformó a un entrerriano en el único ganador de la modalidad que repartió uno de los premios más importantes de la jornada.

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Los números que salieron favorecidos en el Siempre Sale fueron: 20, 28, 24, 23, 39 y 35. En esta modalidad, el premio puede obtenerse con seis, cinco o cuatro aciertos, aunque en esta oportunidad hubo un único apostador que consiguió acertar la totalidad de los números sorteados.

De esta manera, la expectativa ahora se concentra en conocer la identidad del afortunado ganador, que deberá realizar los trámites correspondientes para cobrar una suma que supera ampliamente los 369 millones de pesos.

Un miércoles con un gran festejo en Gualeguay

La noticia rápidamente generó repercusión en la ciudad de Gualeguay y en toda la provincia, ya que no todos los días una apuesta realizada en Entre Ríos logra quedarse con un premio de semejante magnitud.

La agencia ubicada en calle Casteres 83 fue el lugar donde se registró la boleta ganadora. Allí se concretó una jugada que terminó siendo la única capaz de acertar los seis números del Siempre Sale y quedarse con el millonario pozo.

El premio convierte al ganador entrerriano en el gran protagonista del sorteo de este miércoles y vuelve a poner a una localidad de la provincia en el centro de la atención de los apostadores.

Los resultados del Quini 6

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron: 23, 11, 16, 26, 05 y 09.

En esta categoría no se registraron ganadores con los seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante. De esta manera, para el próximo sorteo, previsto para el domingo, habrá en juego 1.100.000.000 pesos.

Por su parte, en La Segunda aparecieron los números: 39, 14, 10, 25, 30 y 37.

Tampoco hubo apostadores que lograran acertar los seis números de esta modalidad, por lo que el pozo seguirá acumulándose. Para el próximo sorteo habrá un premio estimado de 1.239.950.578 pesos.

La Revancha quedó vacante

Uno de los pozos más importantes del próximo sorteo será nuevamente el de La Revancha.

Los números que salieron en esta oportunidad fueron: 10, 08, 22, 36, 30 y 37, aunque nadie consiguió completar la combinación ganadora.

Al quedar vacante, el pozo continuará creciendo y el próximo domingo se pondrán en juego nada menos que 5.363.333.568 pesos, una cifra que vuelve a despertar enormes expectativas entre los apostadores de todo el país.

El Pozo Extra también repartió premios

En tanto, el Pozo Extra dejó una importante cantidad de ganadores durante el sorteo de este miércoles.

Según los resultados informados, hubo 930 apostadores que consiguieron seis aciertos, y cada uno de ellos percibirá la suma de $215.053,76.

Así, aunque el gran festejo de la jornada estuvo concentrado en Gualeguay gracias al ganador del Siempre Sale, el sorteo del Quini 6 también dejó cientos de beneficiados en el resto de las modalidades.

Entrerriano Quini 6 Gualeguay resultados
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