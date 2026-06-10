Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En tanto que, en el Siempre Sale, 57 apostadores se llevaron más de $6 millones.
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. En el Siempre Sale, hubo 57 ganadores.
Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el sorteo del domingo, en total, habrá en juego 6.650 millones de pesos.
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En el sorteo Tradicional, los números que vieron la luza fueron: 17-33-28-27-26-01. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.669.442.191.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números ganadores fueron 04-08-09-15-28-00. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-35-33-14-16-05. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.014.286.281.
En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 12-09-21-41-16-33. En esta modalidad hubo 57 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.546.709,89.