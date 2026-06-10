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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. En el Siempre Sale, hubo 57 ganadores.

10 de junio 2026 · 22:35hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes quedaron vacantes. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes quedaron vacantes. 

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo que se realizó en la noche de este miércoles. En tanto que, en el Siempre Sale, 57 apostadores se llevaron más de $6 millones.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que, en el sorteo del domingo, en total, habrá en juego 6.650 millones de pesos.

En el Quini 6 un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda.

Quini 6: un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

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Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números que vieron la luza fueron: 17-33-28-27-26-01. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.669.442.191.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números ganadores fueron 04-08-09-15-28-00. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 12-35-33-14-16-05. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.014.286.281.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 12-09-21-41-16-33. En esta modalidad hubo 57 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.546.709,89.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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