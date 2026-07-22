Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los pozos millonarios que puso en juego este miércoles el Quini 6 quedaron vacantes. En en Siempre Sale, hubo 14 ganadores que ganaron más de $24.000.000.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En tanto que en el Siempre Sale, hubo 14 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.971.212,29.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe se confirmó que en el sorteo del domingo habrá en juego 10.100 millones de pesos.

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 42-36-41-00-05-10. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.060.737.231.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 34-24-06-42-31-43. El pozo también quedó vacante en esta modalidad y el próximo sorteo habrá en juego $2.346.625.033.

En tanto, en La Revancha, aparecieron los siguientes números: 01-30-43-38-08-18. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

Por último, en el Siempre Sale salieron los siguientes números: 02-07-20-45-23-44. En esta modalidad hubo 14 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.971.212,29. Son cuatro de Santa Fe, seis de Buenos Aires, dos de Capital Federal y uno de Córdoba y Salta.