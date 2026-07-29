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El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei y dijo que sus ataques "perjudican a la Argentina"

Gerardo Alckmin calificó de “lamentables” los insultos lanzados por javier Milei contra Lula Da Silva durante su visita a San Pablo.

29 de julio 2026 · 06:54hs
El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei y dijo que sus ataques perjudican a la Argentina

El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei y dijo que sus ataques "perjudican a la Argentina"

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió que los ataques del mandatario argentino "perjudican a la Argentina", en medio de la creciente crisis diplomática entre ambos países.

Alckmin calificó de "lamentables" los insultos lanzados por Milei durante su visita a San Pablo y sostuvo que ese tipo de expresiones no contribuyen a la relación bilateral. Además, remarcó que Brasil y la Argentina mantienen una integración histórica y estratégica, especialmente en materia comercial e industrial, por lo que consideró que la escalada verbal termina afectando los intereses del país albiceleste.

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Las declaraciones del vicepresidente brasileño se producen luego de que Milei participara el fin de semana de un acto del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario". Posteriormente, el mandatario argentino denunció una supuesta campaña "antiargentina" financiada por el gobierno brasileño.

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La respuesta de Brasil fue inmediata: el gobierno de Lula convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y el canciller Mauro Vieira calificó los dichos de Milei como "graves e inaceptables" y "sin precedentes" en la historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El pronunciamiento de Alckmin se suma a otras respuestas de funcionarios brasileños y del propio Lula, quien este lunes ironizó sobre el mandatario argentino al ser consultado por la prensa y respondió: "¿Quién es ese tipo?".

La crisis representa uno de los momentos de mayor tensión entre los gobiernos de ambos países desde la asunción de Milei, aunque se buscaría preservar la relación económica y comercial, dado que la Argentina continúa siendo uno de sus principales socios en el país brasileño.

Brasil Javier Milei Argentina Presidente
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