La Revancha del Quini 6 tuvo un solo ganador y la apuesta se realizó en Viale, por lo que el afortunado se hizo acreedor de más de 1.000 millones de pesos.

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha.

La modalidad Revancha del Quini 6 tuvo este domingo un solo ganador y la apuesta se realizó en la ciudad de Viale, por lo que el apostador se hizo acreedor de más de 1.000 millones de pesos. En tanto, en el Siempre Sale hubo 16 boletas con cinco aciertos por lo que cada uno cobrará 28.894.401 de pesos.

En el sorteo Tradicional, los números que salieron fueron: 08 - 09 - 12 - 21 - 28 - 37 . Aquí no hubo ganadores, por lo que el pozo de $5.394.447.878 pasó para el sorteo del miércoles.

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

En La Segunda del Quini, las bolillas sorteadas resultaron las siguientes: 00 - 01 - 03 - 04 - 05 - 22. Tampoco hubo afortunados, por lo que $2.680.335.680 quedaron vacantes.

En la Revancha, los números fueron: 03 - 05 - 08 - 22 - 25 - 45. Un solo ganador acertó las seis bolillas y la boleta se jugó en la Agencia 747, ubicada en la calle 9 de Julio 443 de Viale. Se llevó en total $1.038.037.766.

Por último, en el Siempre Sale salieron: 06 - 10 - 13 - 40 - 42 - 43.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en 10.150 millones de pesos, según informó la Lotería de Santa Fe.