Uno Entre Rios | La Provincia | Quini 6

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

La Revancha del Quini 6 tuvo un solo ganador y la apuesta se realizó en Viale, por lo que el afortunado se hizo acreedor de más de 1.000 millones de pesos.

26 de julio 2026 · 21:41hs
Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha.

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha.

La modalidad Revancha del Quini 6 tuvo este domingo un solo ganador y la apuesta se realizó en la ciudad de Viale, por lo que el apostador se hizo acreedor de más de 1.000 millones de pesos. En tanto, en el Siempre Sale hubo 16 boletas con cinco aciertos por lo que cada uno cobrará 28.894.401 de pesos.

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números que salieron fueron: 08 - 09 - 12 - 21 - 28 - 37. Aquí no hubo ganadores, por lo que el pozo de $5.394.447.878 pasó para el sorteo del miércoles.

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

quini 6: cuatro apostadores ganaron mas de 500 millones de pesos en la revancha

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de 500 millones de pesos en La Revancha

En La Segunda del Quini, las bolillas sorteadas resultaron las siguientes: 00 - 01 - 03 - 04 - 05 - 22. Tampoco hubo afortunados, por lo que $2.680.335.680 quedaron vacantes.

En la Revancha, los números fueron: 03 - 05 - 08 - 22 - 25 - 45. Un solo ganador acertó las seis bolillas y la boleta se jugó en la Agencia 747, ubicada en la calle 9 de Julio 443 de Viale. Se llevó en total $1.038.037.766.

Por último, en el Siempre Sale salieron: 06 - 10 - 13 - 40 - 42 - 43.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en 10.150 millones de pesos, según informó la Lotería de Santa Fe.

Quini 6 revancha Viale
Noticias relacionadas
quini 6: quedaron vacantes los principales pozos

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos

Valle María y otras aldeas celebraron  su 148° aniversario.

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

El Gobierno de Entre Ríos apuesta a la IA para modernizar el Estado y formar talento digital

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides.

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Ver comentarios

Lo último

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Ultimo Momento
Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

Policiales
Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Ovación
El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

Torneo Clausura: derrota histórica de Boca ante Deportivo Riestra

Torneo Clausura: derrota histórica de Boca ante Deportivo Riestra

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

La provincia
Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Paraná, más de 200 años de una ciudad: la arquitectura de aquella época

Paraná, más de 200 años de una ciudad: la arquitectura de aquella época

Dejanos tu comentario