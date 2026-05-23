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A 38 años de la "Marcha Blanca": conmemoran en el país el Día del Trabajador de la Educación

La institucionalización del Día del Trabajador de la Educación cada 23 de mayo. La fecha rinde homenaje directo a la denominada “Marcha Blanca” de 1988.

23 de mayo 2026 · 18:26hs
A 38 años de la Marcha Blanca: conmemoran en el país el Día del Trabajador de la Educación

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

A 38 años de la "Marcha Blanca": conmemoran en el país el Día del Trabajador de la Educación

El calendario civil y gremial de la República Argentina conmemora hoy una la "Marcha Blanca" para el sostenimiento del sistema de enseñanza. La jornada invita a reflexionar sobre las conquistas laborales del sector y a revalorizar el rol social que cumplen diariamente los profesionales que habitan los establecimientos escolares de todo el territorio nacional.

El legado de la histórica "Marcha Blanca" de 1988

La institucionalización del Día del Trabajador de la Educación cada 23 de mayo guarda un lazo indisoluble con la memoria colectiva del movimiento obrero argentino. La fecha rinde homenaje directo a la denominada “Marcha Blanca” de 1988, una imponente movilización de alcance federal en la que miles de maestros y profesores de diversas provincias confluyeron en la Capital Federal tras semanas de huelga.

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Aquella histórica manifestación pacífica marcó un antes y un después en las discusiones de las paritarias sectoriales y en la visibilización de las carencias presupuestarias que afrontaba la educación pública. Con el paso de las décadas, la gesta de 1988 se consolidó como un símbolo indiscutido de unidad, dignidad, resistencia y profunda vocación de servicio frente a las crisis socioeconómicas.

Reconocimiento a la comunidad de las aulas

Las organizaciones sindicales y las carteras gubernamentales aprovechan esta conmemoración para hacer extensivo un saludo de gratitud a los diferentes actores que componen el engranaje pedagógico diario. El reconocimiento excede la figura del maestro frente al pizarrón, abarcando de forma integral a:

  • Personal directivo y de supervisión: Responsables de la gestión institucional de los centros educativos.

  • Preceptores y equipos de orientación: Pilares en el esquema de contención y acompañamiento de las trayectorias escolares de los jóvenes.

  • Auxiliares y personal de maestranza: Trabajadores esenciales para garantizar las condiciones de salubridad y el funcionamiento de los comedores escolares.

Bajo la premisa de que educar es un acto de amor, compromiso y esperanza, las comunidades vecinales destacan el rol de trinchera social que ocupan las escuelas en contextos vulnerables, sembrando valores democráticos en las nuevas generaciones de ciudadanos y construyendo de forma colectiva una sociedad más equitativa desde el llano de las aulas.

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