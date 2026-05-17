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Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años

Vaca Muerta proyectó que necesitará 40.000 puestos de trabajo debido a que se espera que la extracción de hidrocarburos no convencionales.

17 de mayo 2026 · 17:14hs
Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años.

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años.

Vaca Muerta proyectó que, en los próximos cuatros años, necesitará 40.000 puestos de trabajo debido a que se espera que la extracción de hidrocarburos no convencionales, impacte significativamente en el aumento de inversiones, en obras de infraestructura y en sostener la exportación de la cuenca neuquina.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, los perfiles más demandados para esta búsqueda laboral abarca todas las áreas que se necesitan para que la reserva continúe siendo uno de los principales motores de la economía argentina: desde puestos operativos en el terreno como roles de soporte en los centros urbanos cercanos.

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El panorama en Vaca Muerta

Asimismo, se supo que ya se brindan capacitaciones gratuitas por parte del gobierno de Neuquén, junto a sindicatos y empresas del sector, que lanzaron programas de perfeccionamiento acelerado mediante becas y cursos.

En el campo técnico solicitarán la presencia de mecánicos, electricistas, electromecánicos y químicos especializados; también operarios de plantas de tratamiento, maquinistas y choferes con licencia profesional de carga pesada.

En cuanto a ingenieros y especialistas Vaca Muerta necesitará profesionales en petróleo, geología, medio ambiente, automatización y seguridad e higiene; y en lo que respecta al soporte administrativo y servicios habrá puestos abiertos dentro de las áres de logística, compras, hotelería, mantenimiento y personal de catering en los campamentos base.

Los niveles salariales en la cuenca reflejan la alta competencia y la complejidad del trabajo bajo regímenes de diagramas rotativos siendo 2.900.000 pesos el sueldo más bajo, y llegando hasta 7.000.000 de pesos netos por mes para los perfiles de mayor antigüedad o criticidad en pozo.

Por último, cuentan con adicionales fijos, debido a que el sector petrolero mantiene compensaciones específicas actualizadas, como la Asignación Permanente Vaca Muerta y sumas no remunerativas por zona.

Vaca Muerta Trabajo inversiones
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