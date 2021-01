Producción orgánica: comenzó el plan estratégico en el país

La iniciativa funcionará bajo la órbita de la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, informó la cartera agrícola.

verduras Las verduras orgánicas son más sanas.

"Con la institucionalización del plan estamos fortaleciendo a la producción orgánica argentina, y marcando un rumbo para este sistema productivo diferenciado. El principal objetivo es alcanzar mayores niveles productivos, con mayor cantidad de productores y generación de puestos de trabajo con arraigo territorial", detalló el secretario Marcelo Alós.

La resolución dispone que la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, en conjunto con la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, creada por Ley N° 25.127 y que validó el plan, son responsables del seguimiento, evaluación e implementación de la iniciativa, informó el ministerio.

La comisión estará integrada por representantes técnicos de áreas relevantes del ministerio y de las jurisdicciones provinciales, universidades, organismos e instituciones relacionadas y cámaras sectoriales, precisó.

Como detectar verduras orgánicas

Entre las enormes cantidades de pesticidas y fertilizantes que le aplican a las frutas y verduras se hace difícil identificar cuáles son las más saludables. Los productores dedicados a cultivar alimentos saludables de manera natural explican que "si se cultiva de forma natural y orgánica, no hay dos frutas o verduras que sean idénticas, simplemente porque en la naturaleza es imposible encontrar dos cosas que sean absolutamente iguales. Así como no hay dos hojas del mismo árbol que sean iguales. Si el color, forma y estructura no son uniformes, es una buena señal".

