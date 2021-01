Cortes de carne económicos no llegan a carnicerías de barrio

Los cortes de carne económicos del programa lanzado por el Gobierno se conseguirán en los supermercados y no llegarán a las carnicerías de barrio, según afirmó el gerente de la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos, Alberto Berardi, quien considera que el programa implementado por el Gobierno es una medida política que no aporta soluciones de fondo, ni al tema de la inflación ni a la del bajo consumo de carne roja. “La realidad económica es otra. Hay que desmitificar y, sobre todo, no meter a la política en este tema”, dijo a La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná.