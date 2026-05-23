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El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

El Tedeum es un evento tradicional del 25 de mayo, al que asisten el Presidente y su Vicepresidente. De esta manera, el gobierno evitará especulaciones.

23 de mayo 2026 · 16:36hs
El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de mayo

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada la Casa Rosada al Tedeum del 25 de mayo que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de ceremonial. Según el protocolo, Presidencia envía las participaciones y se encarga del operativo de seguridad, más allá de que el evento se realice en la Catedral.

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De esta forma, el Gobierno evitará las imágenes de Milei y Villarruel, y las especulaciones sobre si se saludan o no, además de las miradas puestas en la vicepresidenta y sus señales durante todo el encuentro. El Tedeum es un evento tradicional del 25 de mayo, al que asisten el Presidente y su Vicepresidente. En general, el mandatario sale de Casa Rosada caminando junto a su comitiva, y atraviesa la Plaza de Mayo hasta llegar a la Catedral.

LEER MÁS: 25 de Mayo: el verdadero origen de la Revolución de 1810

Relación entre Milei y Villarruel

Villarruel había sido invitada en las ediciones anteriores, más allá de la tensión que desde que ambos asumieron fue creciendo con el correr de los meses.

Este año, la mala y nula relación entre Milei y su vice quedará evidenciada en la ceremonia religiosa, a la que directamente no fue invitada. Se espera que sí participen funcionarios nacionales, diputados, senadores nacionales de La Libertad Avanza y aliados del PRO. Sí fueron invitados legisladores de la Cámara alta y el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

A principios de mayo se dio un último cortocircuito entre el Gobierno y Villarruel, en medio de la polémica por las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La vicepresidenta publicó un posteo irónico sobre las refacciones de lujo que el titular de ministros realizó en su casa de un barrio cerrado, le deseó a un seguidor “una cascada de éxitos”.

Sin identificar al destinatario, Villarruel publicó en su cuenta de la red social X un posteo que solo dice: “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”

25 de mayo Victoria Villarruel acto Milei
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