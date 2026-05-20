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En medio de la investigación a Manuel Adorni, Patricia Bullrich adelantó su declaración jurada

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentando su declaración jurada patrimonial.

20 de mayo 2026 · 19:59hs
En medio de la investigación a Manuel Adorni

En medio de la investigación a Manuel Adorni, Patricia Bullrich adelantó su declaración jurada.

Patricia Bullrich, la senadora nacional de La Libertad Avanza, presentó este miércoles de forma anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La jugada, que se adelantó más de dos meses al plazo legal del 31 de julio, se da en medio de la tormenta judicial y política que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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La declaración jurada de Patricia Bullrich

El funcionario nacional es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, además sin la presentación del documento que la propia Bullrich le reclamó al funcionario hace más de dos semanas en una entrevista televisiva.

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La funcionaria no ocultó el mensaje entre líneas de este movimiento: fue un tiro por elevación para que el jefe de ministros imite el gesto, transparente sus bienes de inmediato y frene el desgaste que el caso le genera al Ejecutivo.

La jugada también dejó expuesto a Javier Milei. Porque el jefe de Estado, cuando Bullrich declaró contra Adorni, se apuró en señalar que la declaración del ex vocero presidencial iba a aparece en el corto plazo. Sin embargo, eso no sucedió.

Incluso, el jefe de Gabinete avisó, un día posterior a los dichos del jefe de Estado y la legisladora, que la senadora “lo spoileó” y confirmó que iba a despejar dudas. Pero los tiempos se dilataron y la DDJJ nunca apareció. Su entorno no confirmó todavía cuando aparecerá el documento.

Manuel Adorni Patricia Bullrich declaración jurada
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