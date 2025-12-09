Uno Entre Rios | El País | AFA

Sur Finanzas: allanan la AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes en un megaoperativo judicial

La Justicia realizó 35 operativos en AFA, Ezeiza y clubes por la causa que investiga vínculos entre Sur Finanzas y el presidente Claudio Chiqui Tapia.

9 de diciembre 2025 · 11:52hs
Sur Finanzas: allanan la AFA

Sur Finanzas: allanan la AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes en un megaoperativo judicial.

La Justicia llevó adelante este martes 35 operativos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en diversos clubes del fútbol argentino, en el marco de la causa que investiga los vínculos entre la financiera Sur Finanzas y el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella, quien dispuso avanzar sobre documentación contable y administrativa para determinar el funcionamiento de las operatorias atribuidas a la firma investigada. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en 17 clubes de distintas categorías del fútbol profesional, todos mencionados en el expediente.

Investigación por Sur Finanzas: 35 allanamientos en la AFA y clubes

Asociación del Fútbol Argentino (1).jpeg

Entre las instituciones allanadas se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón, entre otras. También fueron incluidos Platense, Excursionistas, Deportivo Armenio, Los Andes y Acasusso, así como todos los clubes que firmaron acuerdos comerciales con la financiera.

Algunas instituciones exhibieron a Sur Finanzas como sponsor principal en sus camisetas, mientras que otras, según sospecha la Justicia, habrían recibido préstamos de la misma.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes con el objetivo de determinar si existió una maniobra de lavado de dinero.

Se trata del mayor operativo desde el inicio de la investigación, en la que Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, figura como principal imputado. La semana pasada, Vallejos entregó finalmente su celular en la fiscalía, tras haberse negado días antes.

Según la hipótesis judicial, Sur Finanzas habría otorgado créditos a distintos clubes y luego habría recuperado esas deudas mediante derechos de televisación o contratos de marketing, un circuito que ahora se intenta reconstruir a partir de los allanamientos.

Efectivos de la Policía Federal ya habían ingresado previamente a la sede de Sur Finanzas. Cabe destacar que la empresa no está investigada por el caso de la agencia, sino para aclarar lo ocurrido con una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete.

En el expediente figura un dictamen del fiscal Franco Picardi, acompañado por un comprobante de una transferencia de Neblockchain, la empresa que fue renombrada como Sur Finanzas PSP. En este contexto, el operativo buscó secuestrar información vinculada al dinero administrado por algunos de los imputados en la causa que golpeó al Gobierno.

Los efectivos se presentaron finalmente en la sede de Sur Finanzas en Adrogué (ubicada en Seguí al 700) luego de que el Juzgado Federal Nº 11, a cargo de Sebastián Casanello, emitiera la correspondiente orden judicial.

AFA Claudio Tapia Sur Finanzas
