Uno Entre Rios | Escenario | pasión

Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Marco Milo compuso canciones para homenajear a la Selección: “La Scaloneta” y “La última función”, temas que mezclan emoción, nostalgia y pasión futbolera.

30 de mayo 2026 · 08:31hs
Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Marco Milo nació en Nueva York, pero prácticamente toda su vida transcurrió en Argentina. Se crió en San Rafael, Mendoza, y aunque hoy forma parte del ejército de Estados Unidos y reside entre Alemania y Norteamérica, nunca perdió la pasión por el país donde creció. Esa conexión quedó reflejada en una serie de canciones dedicadas a la Selección Argentina y especialmente a Lionel Messi.

Composiciones

“Quise hacer algo muy argentino”, contó Marco durante una entrevista en La Red Paraná. Entre sus composiciones aparecen “La Scaloneta” y “La última función”, temas que mezclan emoción, nostalgia y pasión futbolera.

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón” cumple un rol clave en el acompañamiento de los museos y en la promoción de actividades culturales.

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

Facundo Aquilini y Daniel Liva

Facundo Aquilini y Daniel Liva abrirán el ciclo Casa Florecida

“La Scaloneta es la esperanza del pueblo. Está hecha para que el argentino vuelva a sentir esa unión que genera la Selección cuando juega. Habla de Messi, del Dibu, de De Paul, de Romero y de ese sueño de volver a ilusionarse”, explicó.

Según relató, la canción tiene un espíritu festivo y busca transmitir la energía que despierta el equipo campeón del mundo, aunque también deja lugar para la emoción al mencionar la posible despedida de Messi de los Mundiales.

En cambio, “La última función” tiene un tono más sentimental. “Es como un himno de tribuna. Habla de nostalgia, de despedida, pero también de agradecimiento a Messi por todo lo que hizo con la Selección y por levantarse siempre después de cada golpe”, señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

Mundial 2022

La inspiración para escribir surgió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando él y su esposa vivían en Estados Unidos. Allí experimentaron el contraste entre la felicidad por la consagración argentina y la soledad de vivirlo lejos del país.

“Nos costó muchísimo encontrar cómo ver los partidos. Cuando Argentina salió campeón llorábamos como locos, pero salíamos a la vereda y no había nadie, estaba todo callado. Sentíamos felicidad y al mismo tiempo tristeza por no poder compartirlo con nuestra gente”, recordó.

Marco nació en Estados Unidos, aunque regresó a Argentina a los cinco años y vivió allí durante 28 años. Actualmente tiene 37 y forma parte del Army estadounidense, en el área de inteligencia militar.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Marco Milo (@mark23.m)

“Entré en 2022. Fue una manera de honrar a mi hermano, que estuvo en la guerra tras el atentado a las Torres Gemelas”, contó. Además, explicó que previamente se había recibido de kinesiólogo en Argentina, lo que le permitió ingresar al ejército con un rango superior.

Tras pasar por distintas bases y capacitaciones, fue destinado primero a Georgia y luego a Alemania, donde reside actualmente. Sin embargo, por cuestiones de servicio, ya sabe que tampoco podrá vivir el próximo Mundial junto a su familia en Argentina.

A pesar de la distancia y de su presente militar, Marco Milo encontró en la música una manera de mantener intacto el vínculo con el país que siente propio y con una Selección que, según asegura, “logra unir a todos los argentinos”.

pasión Ejército Argentina Messi la Scaloneta Mundial
Noticias relacionadas
el festival bandera confirmo fecha para su septima edicion

El Festival Bandera confirmó fecha para su séptima edición

camino al ficer comenzo con una experiencia artistica junto a estudiantes de parana

Camino al FICER comenzó con una experiencia artística junto a estudiantes de Paraná

Fabio Alberti revive a Peperino Pomoro en Paraná

"Es sano reírse y no tomarse todo tan en serio", dijo Fabio Alberti en diálogo con UNO

samba na esquina invita a un mediodia musical en el centro cultural juan l. ortiz

Samba na esquina invita a un mediodía musical en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Ver comentarios

Lo último

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Ultimo Momento
La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Policiales
Secuestraron a un camionero de Federación en Armstrong y lo liberaron en Bell Ville

Secuestraron a un camionero de Federación en Armstrong y lo liberaron en Bell Ville

Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

Paraná: neutralizaron una amenaza de atentado contra una escuela tras una alerta del FBI

Paraná: neutralizaron una amenaza de atentado contra una escuela tras una alerta del FBI

Enviaron a juicio a policía de Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

Enviaron a juicio a policía de Gualeguaychú y piden 15 años de cárcel por intento de femicidio

Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Ovación
Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Súper Rugby Américas: Capibaras XV cayó ante Dogos XV en Rosario

Súper Rugby Américas: Capibaras XV cayó ante Dogos XV en Rosario

Gerónimo Corujo brilló en Federal y correrá el Nacional U23

Gerónimo Corujo brilló en Federal y correrá el Nacional U23

La provincia
La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

El Servicio Meteorológico pronosticó semana fría y nubosa

El Servicio Meteorológico pronosticó semana fría y nubosa

Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional

Entre Ríos impulsa la Economía del Conocimiento como motor de desarrollo regional

Estacionamiento Medido de Paraná: siete empresas se presentaron para la licitación

Estacionamiento Medido de Paraná: siete empresas se presentaron para la licitación

El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

El plan Paraná 100% LED sigue modernizando el sistema de alumbrado público de nuevos barrios

Dejanos tu comentario