Marco Milo: del ejército estadounidense a la pasión argentina

Marco Milo compuso canciones para homenajear a la Selección: “La Scaloneta” y “La última función”, temas que mezclan emoción, nostalgia y pasión futbolera.

Marco Milo nació en Nueva York, pero prácticamente toda su vida transcurrió en Argentina. Se crió en San Rafael, Mendoza, y aunque hoy forma parte del ejército de Estados Unidos y reside entre Alemania y Norteamérica, nunca perdió la pasión por el país donde creció . Esa conexión quedó reflejada en una serie de canciones dedicadas a la Selección Argentina y especialmente a Lionel Messi.

“Quise hacer algo muy argentino”, contó Marco durante una entrevista en La Red Paraná. Entre sus composiciones aparecen “La Scaloneta” y “La última función”, temas que mezclan emoción, nostalgia y pasión futbolera.

“La Scaloneta es la esperanza del pueblo. Está hecha para que el argentino vuelva a sentir esa unión que genera la Selección cuando juega. Habla de Messi, del Dibu, de De Paul, de Romero y de ese sueño de volver a ilusionarse”, explicó.

Según relató, la canción tiene un espíritu festivo y busca transmitir la energía que despierta el equipo campeón del mundo, aunque también deja lugar para la emoción al mencionar la posible despedida de Messi de los Mundiales.

En cambio, “La última función” tiene un tono más sentimental. “Es como un himno de tribuna. Habla de nostalgia, de despedida, pero también de agradecimiento a Messi por todo lo que hizo con la Selección y por levantarse siempre después de cada golpe”, señaló en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

Mundial 2022

La inspiración para escribir surgió durante el Mundial de Qatar 2022, cuando él y su esposa vivían en Estados Unidos. Allí experimentaron el contraste entre la felicidad por la consagración argentina y la soledad de vivirlo lejos del país.

“Nos costó muchísimo encontrar cómo ver los partidos. Cuando Argentina salió campeón llorábamos como locos, pero salíamos a la vereda y no había nadie, estaba todo callado. Sentíamos felicidad y al mismo tiempo tristeza por no poder compartirlo con nuestra gente”, recordó.

Marco nació en Estados Unidos, aunque regresó a Argentina a los cinco años y vivió allí durante 28 años. Actualmente tiene 37 y forma parte del Army estadounidense, en el área de inteligencia militar.

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“Entré en 2022. Fue una manera de honrar a mi hermano, que estuvo en la guerra tras el atentado a las Torres Gemelas”, contó. Además, explicó que previamente se había recibido de kinesiólogo en Argentina, lo que le permitió ingresar al ejército con un rango superior.

Tras pasar por distintas bases y capacitaciones, fue destinado primero a Georgia y luego a Alemania, donde reside actualmente. Sin embargo, por cuestiones de servicio, ya sabe que tampoco podrá vivir el próximo Mundial junto a su familia en Argentina.

A pesar de la distancia y de su presente militar, Marco Milo encontró en la música una manera de mantener intacto el vínculo con el país que siente propio y con una Selección que, según asegura, “logra unir a todos los argentinos”.