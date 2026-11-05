Uno Entre Rios | El País | El Niño

Para paliar El Niño, Unión por la Patria propone destinar a las provincias los fondos de ATN no repartidos

Los diputados Germán Martínez y Ariel Rauschenberger buscan liberar 1.1 billones para tareas preventivas y obras para paliar el fenómeno de El Niño.

5 de noviembre 2026 · 22:07hs
Para paliar El Niño

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Para paliar El Niño, Unión por la Patria propone destinar a las provincias los fondos de ATN no repartidos.

Para mitigar los posibles efectos devastadores del fenómeno climático El Niño, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que propone distribuir entre las provincias de manera excepcional y por única vez los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados por el Gobierno Nacional que no fueron repartidos.

La iniciativa cita estimaciones de septiembre de 2026 según las cuales la administración nacional del presidente Javier Milei mantiene acumulados $2,2 billones de pesos en fondos de ATN sin repartir a las provincias.

LEER MÁS: El Niño: la Municipalidad de Paraná profundiza el trabajo territorial de prevención

Mitigar el fenómeno de El Niño

El proyecto propone liberar la mitad de este monto ($1,1 billones de pesos) y que las partidas contribuyan de manera directa a tareas de obras preventivas, emergencia climática e infraestructura de reconstrucción ante inundaciones y lluvias extremas.

“La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer oportunamente la capacidad de respuesta de las jurisdicciones provinciales frente a contingencias que pueden comprometer la seguridad de las personas, la infraestructura, las actividades productivas, los servicios públicos y las finanzas provinciales”, se destaca en el proyecto.

El 50% de los fondos restantes permanecerán guardados como reserva del Tesoro para eventuales contingencias futuras, se indica en el proyecto que encabezan el jefe del bloque, Germán Martínez (Santa Fe) y Ariel Rauschenberger (La Pampa).

“Esos $2,2 billones son recursos que por derecho corresponden a las provincias y hoy se encuentran frenados sin uso. Necesitamos que ese dinero vuelva rápidamente a los territorios para cuidar a la gente y amortiguar los daños del fenómeno de El Niño”, aseguraron desde el bloque de Unión por la Patria.

En cuanto al criterio de distribución propuesto, se dispone que el 25% de los fondos vayan en partes iguales entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el 75% restante se efectuará en consonancia con los coeficientes de coparticipación federal que están vigentes.

Más datos del proyecto

El fenómeno El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, que modifica la circulación atmosférica y los patrones regionales de precipitaciones.

“La necesidad de adoptar medidas preventivas no responde a una hipótesis remota. Los efectos del fenómeno climático ya comienzan a manifestarse en distintas regiones del país”, se advierte en el proyecto.

Es el caso de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, donde están registrándose crecidas preocupantes del Río Paraná. “El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la persistencia del fenómeno durante el último trimestre de 2026, con una probabilidad del 100%, y se prevén condiciones de lluvias superiores a las normales en amplias regiones del país", se advierte.

También se cita a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, que en octubre de 2026 informó que se prevé que El Niño alcance su máxima intensidad hacia diciembre y persistencia del fenómeno hasta febrero de 2027.

En ese sentido, se expresa que “la existencia de impactos concretos y el riesgo de nuevas emergencias justifican la reserva específica de recursos y el establecimiento de un plazo breve para su ejecución, a fin de garantizar una respuesta oportuna de las provincias, tanto para atender los daños ya producidos como para implementar medidas preventivas y de mitigación”.

Y concluye: “En definitiva, el presente proyecto propone una medida excepcional, de alcance acotado y finalidad específica, que permite destinar una reserva legalmente constituida para emergencias a la atención de riesgos climáticos concretos, mediante un criterio objetivo de distribución y en consonancia con los principios de solidaridad y equidad federal”.

El Niño Unión por la Patria provincias ATN
Noticias relacionadas
Rige alerta amarilla por tormentas para algunas localidades de la provincia. Según los datos oficiales no se registran personas evacuadas

Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño.

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño

El riesgo país sigue al alza y alcanzó los 927 puntos.

El riesgo país siguió en alza y alcanzó los 927 puntos

Después de estar internada durante varios días, y luego de una operación de pulmón, la periodista e hija de Rodolfo Walsh murió a los 74 años.

Falleció la ex diputada Patricia Walsh

Ver comentarios

Lo último

Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura

Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

Ultimo Momento
Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura

Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

Para paliar El Niño, Unión por la Patria propone destinar a las provincias los fondos de ATN no repartidos

Para paliar El Niño, Unión por la Patria propone destinar a las provincias los fondos de ATN no repartidos

Neuquen C gritó campeón y ahora va por el ascenso

Neuquen C gritó campeón y ahora va por el ascenso

Policiales
Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

Entre Ríos: pronostican un viernes cálido y un sábado con descenso de las temperaturas

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tendrá una remodelación integral de 1.333 millones de pesos

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Frigerio reconoció la trayectoria de más de 80 pastores evangélicos y protestantes de Entre Ríos

Frigerio reconoció la trayectoria de más de 80 pastores evangélicos y protestantes de Entre Ríos

Paraná: definen ordenamiento territorial de Parque Varisco

Paraná: definen ordenamiento territorial de Parque Varisco

Dejanos tu comentario