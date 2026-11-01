En función del monitoreo de la situación hídrica y meteorológica llevada adelante por el gobierno provincial se informó que rige para este domingo a la noche alerta amarilla por tormentas en un sector de la provincia. No se registran personas evacuadas. Sin embargo puede haber personas o familias autoevacuadas.
Monitoreo: situación hídrica y meteorológica en Entre Ríos
Rige alerta amarilla por tormentas para algunas localidades de la provincia. Según los datos oficiales no se registran personas evacuadas
La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación meteorológica. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones.
Asimismo, se informó que rige una situación de alerta amarilla para este domingo por la noche por tormentas para 12 localidades del territorio provincial, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
Se verán afectados por esta situación las localidades de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Ibicuy, Nogoyá, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón; estando el resto de la provincia en situación de color verde,.
Situación por localidad
CONCORDIA
- Altura del río: 9.30 mts CRECE.
- Altura de alerta: 11.00 mts.
- Evacuación: 12.50 mts.
COLÓN
- Altura del río: 5.50 mts ESTACIONARIO.
- Altura de alerta: 7,10 mts.
- Evacuación: 7.90 mts.
FEDERACIÓN
- Altura del río: 2.77 mts CRECE.
- Altura de alerta: 3.90 mts.
- Evacuación: 4.20 mts.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
- Altura del río: 4.30 mts CRECE.
- Altura de alerta: 5.30 mts.
- Evacuación: 6.30 mts.
GUALEGUAYCHÚ
- Gualeguaychú: 2.20 mts BAJA.
- Altura de alerta: 3.50 mts.
- Altura de evacuación: 3.80 mts.
- Boca Gualeguaychú: 2.10 mts BAJA.
- Altura de alerta: 2.80 mts.
- Altura de evacuación: 3.10 mts.
LA PAZ
- Altura del río: ALERTA 5.82 mts CRECE.
- Altura de alerta: 5.80 mts.
- Altura de evacuación: 6.15 mts.
HERNANDARIAS
- Altura del río: 4.90 mts CRECE.
- Altura de alerta: 5.50 mts.
- Altura de evacuación: 6.00 mts.
PARANÁ
- Altura del río: 3.47 mts BAJA.
- Altura de alerta: 4.70 mts.
- Evacuación: 5.00 mts.
DIAMANTE
- Altura del río: 4.71 mts CRECE.
- Altura de alerta: 5.30 mts.
- Evacuación: 5.50 mts.
VICTORIA
- Altura del río: 4.00 mts CRECE.
- Altura de alerta: 4.60 mts.
- Evacuación: 4.90 mts.
IBICUY
- Altura del río: 0.75 mts BAJA.
- Altura de alerta: 2.00 mts.
- Evacuación: 2.30 mts.