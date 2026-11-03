El Comité Técnico de Emergencia de la Municipalidad de Paraná desarrolló capacitaciones ante posibles contingencias por el fenómeno´de El Niño.

La Municipalidad de Paraná profundiza el trabajo territorial de prevención ante el fenómeno de El Niño.

La Municipalidad de Paraná continúa fortaleciendo el trabajo territorial de prevención y preparación ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. En ese marco, se desarrollaron encuentros de capacitación comunitaria en gestión de riesgos en el SUM de Anacleto Medina Norte y en la Vecinal Puerto Viejo.

Las jornadas estuvieron destinadas a acercar a vecinos, organizaciones e instituciones información y herramientas sencillas para reconocer situaciones de riesgo, conocer las medidas de prevención y saber cómo actuar ante una eventual emergencia.

Los encuentros forman parte de la segunda etapa del trabajo territorial que lleva adelante el Comité Técnico de Emergencia Municipal, luego de las primeras reuniones destinadas a presentar el plan de contingencia general y fortalecer la articulación con la comunidad.

“Venimos trabajando en un programa con las distintas áreas de la Municipalidad, de manera preventiva, para minimizar el riesgo en el contexto de El Niño y las lluvias”, explicó Xavier Bilbao, coordinador del Comité Técnico de Emergencia y de la Secretaría de Planificación e Infraestructura.

En ese sentido, señaló que el crecimiento del río Paraná y la posibilidad de lluvias más frecuentes requieren profundizar la articulación entre el Municipio, las instituciones y los vecinos. “Necesitamos ayudarnos entre todos para que ese impacto sea el menor posible”, sostuvo.

Otras voces desde la comuna

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, destacó la importancia de contar con protocolos y equipos preparados para actuar ante una emergencia. “Se han determinado y establecido diferentes protocolos de acción y, fundamentalmente, se ha articulado un equipo municipal para actuar en la emergencia”, señaló.

En ese marco, Ríos explicó que estos encuentros permiten acercar a los vecinos las líneas de acción previstas y, al mismo tiempo, generar espacios de intercambio. “Nuestra propuesta no es una propuesta acabada, sino, al contrario, que se pueda enriquecer y fortalecer con el aporte de los vecinos”, afirmó.

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó que estos encuentros permiten fortalecer el vínculo directo con la comunidad y recoger sus inquietudes. “Lo más importante es que es la propia comunidad la que nos está pidiendo mayor información, información clara y situada, y, sobre todas las cosas, esta predisposición de poder acompañar a la Municipalidad”, señaló.

En ese sentido, remarcó que vecinos, organizaciones e instituciones cumplen un rol fundamental por su cercanía con las personas que podrían verse afectadas ante una eventual contingencia.

Más detalles de los encuentros

Durante las capacitaciones también se dan recomendaciones vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud ante posibles contingencias, además de información sobre los canales oficiales de comunicación y los mecanismos de asistencia disponibles.

El abordaje contempla el trabajo articulado de distintas áreas municipales para fortalecer la preparación antes de una eventual emergencia, la capacidad de respuesta durante la contingencia y las acciones posteriores.

Las capacitaciones en gestión de riesgos continuarán desarrollándose en distintos sectores de Paraná, como parte de una estrategia que busca anticiparse a posibles escenarios climáticos, reducir riesgos y fortalecer la organización comunitaria.

De esta manera, el Municipio profundiza el trabajo conjunto con vecinos, instituciones y organizaciones, sumando información y herramientas concretas para mejorar la preparación de la comunidad ante posibles contingencias asociadas al fenómeno de El Niño.