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Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura

Banco Entre Ríos participará como sponsor del encuentro en Crespo, donde presentará líneas de crédito para empresas y brindará asesoramiento especializado.

5 de noviembre 2026 · 22:13hs
Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Banco Entre Ríos ofrecerá financiamiento en la Fiesta Nacional de la Avicultura.

El Banco Entre Ríos participará como sponsor principal de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026, que se desarrollará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre en la ciudad de Crespo. Durante el encuentro, la entidad financiera presentará distintas alternativas de financiamiento destinadas a acompañar el crecimiento de las empresas y el desarrollo de las actividades productivas de la provincia.

La presencia del banco en uno de los acontecimientos más importantes para el sector avícola de Entre Ríos estará orientada a fortalecer el vínculo con empresarios, productores y representantes de distintas actividades económicas de la región.

A lo largo de las tres jornadas, la entidad contará con un stand institucional y oficiales de negocios especializados, quienes brindarán asesoramiento personalizado sobre las herramientas financieras disponibles para impulsar inversiones, ampliar la capacidad productiva y facilitar operaciones comerciales.

Líneas de crédito para acompañar a las empresas

La propuesta financiera del Banco Entre Ríos contempla distintas alternativas destinadas a atender las necesidades de capital de trabajo, adquisición de equipamiento, inversiones productivas y operaciones vinculadas con el comercio exterior.

Entre las herramientas disponibles se encuentra la línea de Capital de Trabajo, que ofrece financiamiento por un plazo de hasta 18 meses, con tasa fija y un esquema de amortización mensual o trimestral.

También se presentará la alternativa de Leasing, destinada a facilitar la incorporación de bienes y equipamiento para las empresas. Esta herramienta contempla plazos de hasta 60 meses, con tasa variable y amortización mensual o trimestral.

Por otra parte, la línea de Inversión Productiva permitirá acceder a créditos de hasta 48 meses, con seis meses de gracia, tasa variable y opciones de amortización mensual o trimestral.

Estas alternativas buscan acompañar tanto las necesidades operativas de las empresas como los proyectos de modernización, ampliación y crecimiento de sus actividades.

Herramientas para el comercio exterior

El Banco Entre Ríos también difundirá opciones de financiamiento destinadas a empresas que realizan operaciones internacionales.

En este segmento, ofrecerá líneas de pre y post financiación de exportaciones, con plazos de tres o seis meses, tasa fija y amortización bullet, modalidad que contempla la cancelación del capital al vencimiento.

Asimismo, estará disponible una línea de financiación de importaciones, con condiciones similares: plazos de tres o seis meses, tasa fija y devolución del capital al finalizar el período acordado.

Estas herramientas están orientadas a facilitar las operaciones comerciales de las empresas que participan en mercados internacionales, tanto para la adquisición de insumos y equipamiento como para la comercialización de sus productos en el exterior.

Presencia institucional durante las tres jornadas

La participación del Banco Entre Ríos en la Fiesta Nacional de la Avicultura forma parte de su estrategia de acompañamiento a los sectores productivos y empresariales de la provincia.

Durante el encuentro, los representantes de la entidad recibirán consultas de clientes, empresarios y visitantes interesados en conocer las condiciones de acceso a las distintas líneas crediticias.

El asesoramiento estará orientado a identificar las necesidades de cada actividad y ofrecer alternativas financieras acordes con los proyectos de inversión, expansión comercial y desarrollo empresarial.

Con esta propuesta, el banco buscará fortalecer su presencia en una región donde la producción avícola constituye una actividad económica relevante, vinculada con la generación de empleo, la industria alimentaria y el movimiento comercial.

La Fiesta Nacional de la Avicultura reunirá durante tres días a representantes del sector productivo, empresas y visitantes, y ofrecerá un espacio para promover vínculos comerciales y difundir herramientas destinadas al crecimiento económico regional.

Banco Entre Ríos Fiesta Nacional de la Avicultura Crespo
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