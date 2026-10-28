El gobernador Rogelio Frigerio recorrió el centro de acopio de Concordia y destacó las tareas de prevención y asistencia ante posibles crecientes.

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, supervisó en Concordia el operativo de prevención y asistencia ante posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Junto al intendente Francisco Azcué, recorrió el centro de acopio de recursos y destacó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio para anticiparse a una eventual emergencia.

Durante la visita, el mandatario provincial advirtió que los pronósticos anticipan un escenario complejo y aseguró que los organismos responsables de la prevención, evacuación y asistencia mantienen activos sus dispositivos de respuesta.

"Es la primera vez que estamos tan preparados frente a un fenómeno de esta naturaleza que se avecina. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esperamos que no se cumplan algunos pronósticos que son bastante duros", sostuvo Frigerio.

Frigerio recorrió el centro de acopio de Concordia

El gobernador y el intendente visitaron el depósito de recursos materiales ubicado en el corsódromo de Concordia, donde supervisaron la disponibilidad de alimentos, colchones, equipamiento y otros insumos destinados a las familias que pudieran resultar afectadas por las inundaciones.

También verificaron los preparativos de los centros de evacuación y las tareas destinadas a garantizar una respuesta rápida ante una eventual subida del río Uruguay.

Frigerio remarcó que la provincia y el municipio trabajan de manera coordinada, con la directiva de "evacuar la gente en seco", para evitar que las familias deban abandonar sus viviendas cuando el agua ya haya ingresado.

Además, destacó que se encuentran "trabajando con el municipio, en equipo, para tener todo previsto cuando indefectiblemente llegue el agua".

Ante los pronósticos que advierten sobre posibles crecientes de los ríos Paraná y Uruguay, el Gobierno provincial intensificó las tareas de prevención, el relevamiento de las defensas costeras, la limpieza de cauces y la preparación de dispositivos de asistencia en las zonas más vulnerables.

Azcué destacó el trabajo conjunto entre provincia y municipio

Por su parte, el intendente Francisco Azcué valoró la coordinación de las tareas preventivas y el acompañamiento del Gobierno entrerriano.

"Estamos trabajando en el mismo equipo, con el liderazgo del gobernador Frigerio, cada uno ocupándose de lo que tiene que ocuparse, pero bajo un mismo lineamiento", expresó.

El jefe comunal destacó la llegada de alimentos, colchones y otros elementos de asistencia, así como las gestiones provinciales para disponer de equipos de drenaje y generadores eléctricos.

"Nos estamos preparando para un escenario delicado, complejo", advirtió Azcué, quien sostuvo que las autoridades deben actuar de manera articulada, con previsibilidad y responsabilidad.

Los organismos de emergencia refuerzan la coordinación

El secretario de Salud de Concordia y coordinador del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), Diego Sauré, destacó el trabajo interinstitucional desarrollado para afrontar una eventual emergencia hídrica.

"Esta articulación nunca se dio antes", aseguró el funcionario, al referirse a la comunicación permanente entre las distintas áreas provinciales y municipales.

"Este contacto permanente con Defensa Civil de la provincia, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Humano, con la delegación argentina de CTM nunca se había dado", precisó.

Finalmente, Sauré explicó que los organismos involucrados continúan organizando recursos humanos y materiales para reducir las consecuencias de una eventual inundación.

"Estamos todos aportando, cada cual desde su lugar con recursos y materiales y tratando de mitigar un evento de El Niño que va a ser duro y largo en el tiempo", concluyó.