"No importa si es una vida humana o no, es una vida", el rescate de dos perros de un periodista

Alejandro Pueblas, periodista del Grupo América habló sobre el rescate a dos perros durante la inundación por la crecida del río Paraná.

"No importa si es una vida humana, es una vida", el apasionante rescate de un perro que hizo un periodista

El periodista relató cómo fue el rescate a dos perros durante la inundación provocada por la crecida del río Paraná. Además, describió las duras condiciones que atraviesan las familias afectadas, la falta de elementos básicos y los riesgos sanitarios que enfrentan quienes permanecen en las zonas anegadas.

El periodista Alejandro Pueblas, del Grupo América, contó cómo rescató a dos perros durante la cobertura de la inundación provocada por la crecida del río Paraná. Las imágenes de uno de esos momentos se emitieron al aire y mostraron parte de una situación que, según relató, estuvo marcada por la fuerza de la corriente, las dificultades para asistir a los vecinos y el abandono de numerosos animales.

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“Eran dos, Bartolo y Bartolito. A Bartolo lo levantamos primero de la corriente y después a Bartolito. Justo mi camarógrafo tenía la cámara bajo el brazo y apretó grabar”, explicó Pueblas al recordar el episodio. La secuencia que se difundió correspondió al segundo rescate.

El periodista contó que, después de salvarlos, ambos perros comenzaron a seguirlo a todos lados. Sin embargo, el trabajo de cobertura continuaba y el equipo también intentaba llevar medicamentos a las personas afectadas, que no podían recibir asistencia con facilidad debido a la altura del agua y a la intensidad de la corriente.

“Cada vez que me metía en una corriente fuerte trataba de hacerles upa, porque ellos me seguían igual”, relató. En uno de esos momentos, Bartolito volvió a ser arrastrado por el agua y el periodista tuvo que arrojarse para rescatarlo nuevamente.

“Uno en el momento ni lo piensa, el riesgo. Después por ahí te das cuenta, pero bueno, ahí se estaba llevando una vida. Y no importa si es humana o si no, es una vida”, sostuvo.

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Animales en condiciones críticas

Pueblas también describió en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) la situación de los animales que permanecen en las zonas afectadas por la inundación. Durante las recorridas, junto con Fer Pieroni, participaron en rescates y encontraron ejemplares con distintas afecciones, expuestos a condiciones sanitarias muy difíciles.

El periodista señaló que incluso los animales destinados a la alimentación necesitan ser asistidos para evitar que mueran ahogados. En ese sentido, consideró que brindarles ayuda también significa evitarles un sufrimiento innecesario.

En el caso de Bartolo, contó que debieron operarlo de urgencia debido a la presencia de gusanos en su cuerpo. El episodio puso en evidencia los riesgos que enfrentan los animales cuando quedan expuestos al agua, la humedad y la falta de atención veterinaria.

Familias sin recursos y evacuaciones difíciles

Al describir la situación de los vecinos, Puebla remarcó que se trata de familias de escasos recursos que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse ante la rápida crecida del río.

“Viven como pueden y el agua, si bien les avisaron que iba a crecer el Paraná, creció en un lapso muy corto de horas y no les dio tiempo absolutamente a nada”, expresó.

Según explicó, algunas familias se evacuaron, otras permanecen en sus viviendas por temor a los robos y muchas no tienen adónde ir. En consecuencia, algunas personas abandonan sus hogares con las pocas pertenencias que logran rescatar y quedan varadas al costado de la ruta.

Pueblas comparó esta situación con la de Paso de la Patria, donde también hubo pérdidas materiales, pero señaló que las diferencias socioeconómicas condicionan las posibilidades de recuperación de las familias.

“Acá hay gente sin botas, niños casi sin ropa. Es una situación muy dura”, describió. Al mismo tiempo, destacó la importancia de mostrar lo que sucede a través de los medios de comunicación, porque permite visibilizar una realidad que muchas veces permanece fuera de la agenda pública y moviliza la solidaridad de quienes pueden colaborar.

Riesgos sanitarios y falta de medicamentos

Otro de los aspectos que más preocupan es el riesgo de contraer enfermedades por el contacto con el agua y los elementos que arrastra la inundación. Pueblas mencionó la presencia de víboras, ratas, mosquitos y tábanos, además de las lesiones e infecciones que pueden producirse en las personas que deben desplazarse por las zonas anegadas.

Durante las recorridas, el equipo también se encontró con personas que tenían fiebre y necesitaban medicamentos. “La gente pedía a gritos antibióticos”, contó, al referirse a las dificultades para acceder a elementos básicos de atención médica.

Para muchas familias, la preocupación ya no pasa solamente por las pérdidas materiales, sino también por la posibilidad de enfermarse y no contar con los recursos necesarios para recibir atención.

Asistencia estatal

El periodista cuestionó la respuesta de las autoridades ante las necesidades de los afectados. Según relató, algunos vecinos acudieron primero a la comisaría y luego al municipio, sin obtener las respuestas que esperaban, hasta que decidieron recurrir a los medios de comunicación para hacer visible su situación.

El periodista consideró que la asistencia debería llegar antes de que las familias se encuentren en condiciones extremas y planteó que elementos básicos, como botas, alimentos, colchones y medicamentos, podrían representar una ayuda significativa para quienes perdieron casi todo.

“¿Cuánto sale para un gobierno provincial un camión con 30 pares de botas? Nada”, cuestionó, al señalar que encontró personas descalzas y chicos sin ropa adecuada para afrontar la emergencia.

También sostuvo que la ayuda resulta fundamental para quienes dependen de sus animales como parte de su economía cotidiana. Explicó que algunas familias cuentan con gallinas que les dan huevos o con vacas que pueden intercambiar por dinero o alimentos. Con la inundación, esos recursos quedaron comprometidos y se suma la incertidumbre sobre cómo podrán sostenerse en los próximos días.

En ese contexto, Puebla reclamó una mayor presencia de los dirigentes políticos en las zonas afectadas y criticó que, a su entender, la asistencia llegue cuando la situación ya es crítica.

“Están tan alejados de la gente, los políticos, que no saben cómo vive la gente”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la emergencia requiere respuestas concretas para atender las necesidades más urgentes: alimentos, abrigo, calzado y medicamentos. Mientras el agua condiciona la vida cotidiana de las familias, la falta de recursos y los riesgos sanitarios profundizan una situación que, según describió, va mucho más allá de las pérdidas materiales.