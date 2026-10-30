Uno Entre Rios | El País | mascotas

La Legislatura porteña aprobó la creación de un servicio público de cremación y cementerio para mascotas

Las mascotas porteñas tendrán un lugar donde descansar en la eternidad. Buenos Aires aprobó la creación de un servicio público de sepelio.

30 de octubre 2026 · 14:45hs
La Legislatura porteña aprobó la creación de un servicio público de cremación y cementerio para mascotas

La Legislatura porteña aprobó la creación de un servicio público de cremación y cementerio para mascotas

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la creación de un servicio público de cremación y cementerio para mascotas a fin de poder disponer de los restos de los animales de forma segura y digna. Tendrá un arancel mínimo.

El proyecto, que contempla tres leyes y que fue sancionado por unanimidad, fue impulsado por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo.

De acuerdo a la información aportada, el crematorio funcionará en el Cementerio de Chacarita con un mecanismo de asignación de turnos y tendrá un arancel para los vecinos del distrito, cuyo monto todavía no fue definido, pero deberá ser acorde a los principios de accesibilidad y sostenibilidad.

Además, se habilitará en el lugar un espacio de memoria destinado a animales de compañía, donde tutores responsables puedan depositar sus cenizas o realizar actos de despedida en un ámbito de respeto y recogimiento.

LEER MÁS: Salud mental y el vínculo con las mascotas como parte del bienestar cotidiano

Leyes para mascotas

El texto aprobado también fija que el servicio debe cumplir con las condiciones sanitarias aplicables, considerando las causas de muerte del animal y la detección de posibles irregularidades, a fin de garantizar el tratamiento adecuado de los restos.

Se remarcó que, cuando se detecten indicios de maltrato o muerte en circunstancias sospechosas, el personal interviniente debe comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes.

Asimismo, se estableció la gratuidad del servicio en dos casos particulares: para animales sin identificación ni tutor responsable conocido, recogidos de la vía pública en el territorio de la Ciudad por las autoridades competentes, organizaciones rescatistas o personas rescatistas; y para mascotas fallecidas cuyos tutores acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y residencia en el distrito.

Por otro lado, se avanzó con la creación de un cementerio público de animales, cuya locación deberá ser definida por la autoridad de aplicación, aunque se estima que también será en Chacarita. La medida contará con un equipo veterinario que evaluará las causales de muerte para preservar las condiciones sanitarias del predio.

Por último, se aprobó la Ley Compasión, la cual alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada en los que alumnos de todos los niveles “reconozcan a los animales como seres sintientes y dispongan de herramientas concretas para protegerlos”.

mascotas Servicio Cremación Cementerio
Noticias relacionadas
crimen de nancy godoy: declaro el hijo de rosa leguizamon

Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón

Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

Salud Mental: el Senado aprobó la reforma y el proyecto ahora pasa a Diputados.

Salud Mental: el Senado aprobó la reforma y el proyecto ahora pasa a Diputados

En Rosario, gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre. 

Rosario: gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre

Ver comentarios

Lo último

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

Ultimo Momento
$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

$LIBRA: una fiscalía especializada apeló el sobreseimiento de Milei y su hermana

Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón

Crimen de Nancy Godoy: declaró el hijo de Rosa Leguizamón

Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

Policiales
No estoy conforme para nada: el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

"No estoy conforme para nada": el testimonio de una víctima de la estafa turística que perdió miles de dólares

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Hallaron 48 envoltorios de cocaína en la cárcel de Concordia

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

Incautaron cargamento millonario de cigarrillos en Autovía 14

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

San Benito: tres detenidos por narcomenudeo

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Detuvieron a cuatro hombres por abigeato en Bovril y secuestraron 100 kilos de carne

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

Hospital San Roque: profesionales de Otorrinolaringología acordaron revocar sus renuncias

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Salud Mental en Entre Ríos: el órgano de revisión exige a OSER un informe urgente sobre la cobertura a sus afiliados

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Hospital San Roque: el Gobierno abrió una instancia de diálogo con los otorrinolaringólogos tras las renuncias

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Entre Ríos: viernes nublado y sábado con sol y temperaturas de hasta 28 grados

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

Se presentó un oferente para la concesión del Carnaval de Concordia y habrá otra licitación

Dejanos tu comentario