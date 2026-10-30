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Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

Nacho es un niño salteño de 10 años que necesita prótesis especiales. La Fundación "Robando Sonrisas" impulsa una campaña para juntar dinero.

30 de octubre 2026 · 14:46hs
Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

Robando Sonrisas impulsa una campaña para ayudar a un niño de 10 años

La fundación, presidida por Natalia García, trabaja desde 2018 para acompañar a niños con enfermedades graves y familias en situaciones críticas. Actualmente, busca recaudar fondos para Nacho, un niño de Salta que padece la enfermedad de los huesos de cristal y necesita elementos especiales que deben llegar desde Canadá.

La Fundación Robando Sonrisas lleva adelante desde 2018 una tarea solidaria destinada a mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades graves y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. A través de campañas de recaudación de dinero y de insumos, la entidad acompaña a familias que necesitan afrontar tratamientos médicos tanto en Argentina como en el exterior.

Natalia García, presidenta y fundadora de la organización, explicó que el trabajo comenzó con la asistencia a personas en situación de calle y a chicos con cáncer y otras enfermedades complejas. Con el tiempo, la fundación logró acompañar numerosos casos y brindar ayuda a familias que necesitaban recursos para continuar con sus tratamientos.

Entre las personas asistidas también se encuentra Dulce, una niña de Paraná a quien la organización acompañó mediante una campaña solidaria.

Una campaña para ayudar a Nacho

Actualmente, uno de los principales objetivos de la fundación es colaborar con Nacho, un niño de 10 años oriundo de Salta que padece osteogénesis imperfecta, conocida popularmente como la enfermedad de los huesos de cristal.

Según explicó García a Radio La Red Paraná (88.7), la enfermedad provoca fracturas espontáneas y el pequeño ya sufrió más de 40, una situación que afecta seriamente su calidad de vida.

Para mejorar su condición, Nacho necesita clavos y prótesis especiales que deben ser traídos desde Canadá. La adquisición de estos elementos requiere una suma importante de dinero y, de acuerdo con lo informado por la fundación, todavía faltan recaudar 13.900.000 pesos para alcanzar el objetivo de la campaña.

La iniciativa cuenta con el apoyo de distintas figuras públicas, entre ellas Víctor Heredia, Kae, Luciano Cáceres y Mariano Yúdica, quienes se sumaron para difundir el pedido de colaboración.

Cómo colaborar

Desde Robando Sonrisas convocaron a la comunidad a sumarse a la campaña y realizar aportes económicos para ayudar a Nacho a acceder a los elementos que necesita.

García pidió colaboración para difundir el alias ayudar.salva, destinado a recibir los aportes solidarios. La fundación remarcó que cualquier contribución, por pequeña que sea, puede ayudar a acercar al niño a su objetivo.

Niño fundación Enfermedad Campaña
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