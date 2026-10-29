Rosario: gobernadores y Nación ratificaron su sintonía en una cumbre

En Rosario, la Nación y los gobernadores dialoguistas ratificaron el buen momento del vínculo con un evento dedicado al RIGI. Estuvo Rogelio Frigerio.

En La Fluvial de Rosario se desarrolló la Ronda de Negocios RIGI bajo el slogan "Construyendo vínculos entre inversores y proveedores nacionales", una cumbre enfocada en la minería metalífera, litio, industria e infraestructura pesada, con fuerte eje en el rol de las pymes, con la coordinación del Ministerio de Economía de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino.

La jornada reunió a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura y a cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país, que participaron de rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación.

Gobernadores y Nación reforzaron sintonía en Rosario

Aunque la veta fue económica, lo cierto es que también hubo fotos políticas de fuste. La presencia de Karina Milei, escoltada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue el primer punto destacado de la mañana. Esperaba, en tierras rosarinas, el mandamás local, Maximiliano Pullaro, quien viene acercando posiciones con la Casa Rosada en los últimos meses.

La hermana del Presidente no solo se sentó en la primera fila, sino que también compartió un breve discurso en la ceremonia de apertura. La funcionaria puso en valor el rol de los gobernadores, a quienes les agradeció el “acompañamiento”. Destacó, además, que todos los presentes adhirieron al RIGI, al que adjudicó "resultados extraordinarios".

En la platea, escuchaban Rogelio Frigerio (Entre Ríos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y, un pelotón de variopinto, aunque con una característica común: todo forman parte del espacio denominado “dialoguista”.

Tucumán también dijo presente a través de Daniel Abad, ministro de Economía provincial. Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Sáenz (Salta) en tanto, estaban anunciados pero pegaron el faltazo.

Detalles del encuentro

La llegada de las primeras líneas del Gobierno a territorio santafesino es parte de un trama más extensa. El viaje que Javier Milei encabezó a París para participar del Argentina Week, junto a 13 jefes provinciales, fungió como un deshielo en una relación no exenta de tensiones. Desde entonces, el oficialismo mostró una postura más aperturista para los distritos.

De hecho, esta semana el Ministerio de Economía puso en marcha el régimen de zona cálida que subsidiará las tarifas eléctricas de 15 provincias entre noviembre y abril, con un guiño a aliados. Además de incluir a las 10 jurisdicciones del Norte Grande, sumaron a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y San Juan. La mayoría de ellas había perdido el beneficio de zona fría.

Paralelamente, el miércoles, Javier y Karina Milei, Caputo y Santilli encabezaron la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de u$s1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.

En Rosario, la secretaria general de la Presidencia se refirió específicamente al valor de la minería. “La minería va a ser no de los sectores con mayor prosperidad. Esta jornada representa lo que queremos lograr, un win win. Acá tienen que ganar todos, tanto las grandes empresas mineras como las pymes y los proveedores”, manifestó a modo de cierre.

Previamente, Luis Caputo, defendió el rumbo económico y advirtió: “No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas”.

Asimismo, sostuvo que el RIGI generará inversiones por u$s210 mil millones en distintos proyectos mineros e hidrocarburíferos, entre otros. “Estas inversiones garantizan que no tengamos problemas con el tipo de cambio”, lanzó.

El ministro también dejó un guiño para el anfitrión Pullaro: “Me encanta la máxima de una Santa Fe invencible, que usa Maxi. Yo quiero que todos podamos decir también una Argentina invencible”.