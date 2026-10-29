Encontraron el celular de Nancy Godoy y buscan nuevas pistas para esclarecer el femicidio.

El celular de Nancy Godoy fue hallado entre sus pertenencias y será analizado para reconstruir sus últimos movimientos y aportar pistas clave al caso.

Encontraron el celular de Nancy Godoy y el dispositivo podría aportar nuevas pistas para esclarecer el femicidio de la docente rural en Corrientes . El teléfono fue hallado entre sus pertenencias y los investigadores buscarán determinar si contiene información que permita reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió antes de su desaparición.

La última comunicación conocida de Godoy fue el miércoles 7, cuando le envió un audio a su nuera, Alejandra, para contarle las dificultades que atravesaba por la falta de agua y las condiciones de la escuela donde trabajaba. Ocho días después, el jueves 15, sus hijos denunciaron su desaparición.

Femicidio de Nancy Godoy: el celular podría revelar sus últimos movimientos

Con el avance de la investigación, las sospechas se concentraron en personas vinculadas con la estancia El Curupí, especialmente en aquellas que mantenían contacto frecuente con la docente y conocían sus desplazamientos. Entre los principales sospechosos se encuentra Ireneo Zarza, capataz del establecimiento, acusado como coautor de femicidio.

Durante los allanamientos, los investigadores encontraron ropa quemada en una construcción rural utilizada por Zarza, ubicada a unos 150 metros de la escuela. Las prendas fueron secuestradas para realizar las pericias correspondientes. También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, ambos vinculados con el establecimiento rural.

Otra de las acusadas es Rosa Leguizamón, una baqueana imputada por homicidio simple. La mujer ayudaba a trasladar a Godoy a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela y también le ofrecía alojamiento en una vivienda cercana. Durante un allanamiento en una propiedad vinculada con Leguizamón y Rojas, los efectivos secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio por haber brindado declaraciones contradictorias sobre la desaparición. En una de sus versiones, sostuvo que Godoy había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, aunque posteriormente se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración habría sido obtenida mediante presiones y maltratos policiales.

Los cinco sospechosos permanecen bajo prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, mientras la Justicia avanza con las medidas necesarias para esclarecer el crimen.

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado el miércoles por dos policías que participaban en los rastrillajes en un viejo potrero del paraje El Malezal. A partir del hallazgo, los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González trabajan para determinar si ese fue el lugar donde ocurrió el asesinato o si el cuerpo fue trasladado desde otro sector.

Los resultados de la autopsia y las pericias sobre la ropa y los demás elementos secuestrados serán fundamentales para avanzar en la causa. En ese contexto, el análisis del celular podría aportar información relevante para reconstruir las últimas horas de la docente y establecer posibles contactos o movimientos previos a su desaparición.

La investigación busca determinar cómo murió Nancy Godoy, qué participación tuvo cada uno de los acusados y si el crimen estuvo relacionado con un posible ataque sexual o con alguna de las irregularidades que la docente había denunciado antes de desaparecer.