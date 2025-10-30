Uno Entre Rios | El País | Milei

Milei recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

El presidente convocó a un grupo de mandatarios para retomar el diálogo luego de las elecciones y comenzar a debatir proyectos. Asistirá Frigerio.

30 de octubre 2025 · 07:40hs
Milei recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

El presidente Javier Milei dará este jueves una primera muestra de apertura al diálogo por parte de su administración cuando reciba en la Casa Rosada a un nutrido grupo de gobernadores para retomar el vínculo y comenzar a debatir las reformas que pretende tratar en el Congreso el año que viene. Asistirá el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

A partir de las 17:00, el mandatario nacional encabezará la reunión con los provinciales en la que, principalmente, les planteará la idea de tratar de llegar a acuerdos sobre las medidas que se impulsarán en el plano legislativo en los próximos meses.

Javier Milei habló tras conocer los resultados. 

Milei celebró y anunció nueva etapa de reformas con consenso político

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Si bien uno de los principales temas que se abordarán será el Presupuesto 2026, que incluye la discusión por las partidas que el Poder Ejecutivo central reparte entre los distritos, también se analizarán otras iniciativas que están en carpeta, como los cambios en los sistemas laboral y tributario, que todavía se están elaborando.

Javier Milei Rogelio Frigerio Casa Rosada.jpg

Al frente de esa tarea está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien Milei le pidió específicamente que traduzca en proyectos de ley los puntos del Pacto de Mayo.

Sin embargo, quienes acompañarán al Presidente en el encuentro de este jueves, en principio, serán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, integrantes de la mesa federal, según consignó Infobae.

Ese grupo de trabajo se creó luego de la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones bonaerenses, con el objetivo de recuperar el contacto con las provincias y fortalecer el músculo político.

Las autoridades estaban analizando el lugar en el que se llevará adelante la reunión, pero las dos alternativas que estaban evaluando eran el Salón Eva Perón y el Salón de los Científicos, ambos ubicados en el primer piso de la Casa Rosada.

Tucumán Pacto de Mayo Javier Milei.jpg

LEER MÁS: Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

Por parte de los gobernadores, estaban ya confirmados Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maxmiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis).

También participarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco), mientras que Martín Llaryora (Córdoba) fue invitado, pero no había respondido.

Los que seguían en duda también eran Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes estaban en contacto con Francos y Catalán, encargados de organizar el cónclave.

Por el contrario, los únicos que seguramente no serán de la partida son los opositores más duros: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“Es una primera foto para mostrar compromiso y apertura al diálogo, después de lo que fueron las elecciones. Se va a empezar a conversar sobre las reformas, seguramente, pero las negociaciones van a quedar después en manos de los equipos técnicos”, explicó una fuente de Balcarce 50.

LEER MÁS: Reforma laboral: qué se debatirá en el nuevo Congreso

Agenda: reforma laboral y tributaria

Los cambios en el régimen laboral y el tributario son parte de los 10 puntos que Milei estableció en el Pacto de Mayo, el cual firmó con casi todos los gobernadores el 9 de julio del 2024, en Tucumán.

Ese documento está siendo trabajado por el consejo homónimo, integrado por Francos y Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo, y por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

“Con que logremos sacar esas dos reformas, nosotros vamos a estar contentos, me parece que ya es un montón y van a ser cambios muy importantes”, sostuvo al respecto un funcionario cercano a uno de los miembros de ese organismo.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes al tanto de las negociaciones, el consejo tiene previsto volver a reunirse a fines de noviembre y luego tener un último encuentro el 15 de diciembre.

Esa fecha, Sturzenegger le entregará al Presidente un informe final en el que se hará un repaso por todos los temas que se trataron durante estos meses y luego terminará de escribir los proyectos de ley.

Milei gobernadores Frigerio reformas
Noticias relacionadas
La Cámara Nacional Electoral emitió una alerta por estafa digital.

La Cámara Nacional Electoral emitió una alerta por estafa digital

El dólar oficial volvió a subir, tras la baja de este miércoles. 

El dólar oficial continúa su sendero a la baja: cayó $35 y se despegó de los $1.500

La Justicia inició el conteo final de las Elecciones 2025. La Rioja (621 votos), Santa Cruz (728) y Río Negro (2.101), ajustadas. En Chaco (4.741).

Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

ARA San Juan: la Corte Suprema cerró la causa por espionaje contra Mauricio Macri.

ARA San Juan: la Corte Suprema cerró la causa por espionaje contra Mauricio Macri

Ver comentarios

Lo último

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos

"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

Ultimo Momento
Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Empleo: se mantiene la confianza laboral pero crece el temor a la desocupación

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos

"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Sergio Lifschitz: Creemos que vamos a tener mucha gente

Sergio Lifschitz: "Creemos que vamos a tener mucha gente"

Policiales
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Ovación
Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Rowing y Echagüe disputarán la Liga Nacional de Vóleibol Masculina

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

La provincia
Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Dejanos tu comentario