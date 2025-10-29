Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

La Justicia inició el conteo final de las Elecciones 2025. La Rioja (621 votos), Santa Cruz (728) y Río Negro (2.101), ajustadas. En Chaco (4.741).

El escrutinio provisorio de las Elecciones 2025 Legislativas del domingo dejó un final abierto en al menos ocho provincias , donde la diferencia de votos fue tan mínima que el escrutinio definitivo a cargo de la Justicia, que ya comenzó, podría cambiar el ganador .

Según supo Noticias Argentinas, se trata de las provincias de Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires.

La expectativa está puesta en los votos nulos, recurridos o impugnados, que en la primera elección con Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional podrían ser determinantes para torcer un resultado.

Provincia por provincia: dónde puede cambiar el ganador

La Rioja (La más reñida) Provisorio: Ganó el peronismo. Diferencia: Solo 621 votos. Es la elección más peleada del país.



Santa Cruz Provisorio: Ganó la alianza peronista (Juan Carlos Molina). Diferencia: 728 sufragios sobre La Libertad Avanza.



Río Negro Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA). Diferencia: 2.101 votos sobre el peronismo.



Chaco Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (LLA). Diferencia: 4.741 respaldos. El candidato de Fuerza Patria, Jorge Capitanich, no reconoció la derrota y espera revertir el resultado. Si lo logra, Capitanich entraría como senador por la mayoría y sumaría a su compañera de lista a la Cámara Alta.



Corrientes Provisorio: Ganó el oficialismo provincial (gobernador Gustavo Valdés). Diferencia: 6.754 votos.



Provincia de Buenos Aires

Provisorio: Ganó La Libertad Avanza (Diego Santilli) por 46.000 votos sobre el peronismo (Jorge Taiana). Qué puede cambiar: Si bien sería difícil que cambie el ganador, el foco está puesto en los 206.177 votos nulos. El recuento de esos votos sí podría modificar el reparto de bancas de diputados.

