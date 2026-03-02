Uno Entre Rios | El País | CGT

La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei

Este lunes, la CGT presentó en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral que tuvo sanción en Senadores.

2 de marzo 2026 · 20:55hs
La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei.

La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei.

La CGT presentó en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en la Cámara de Senadores, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

El recurso de la CGT

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), presentó su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con el periodismo en la puerta de Tribunales sobre la calle Talcahuano, Sola explicó que con esta presentación la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.

Según pudo conocer Noticias Argentinas, la presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características “protectorias” de la legislación anterior, y por vulnerar también su “progresividad”.

A su turno Jerónimo dijo que “hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”.

Por su parte Argüello sostuvo que la afirmación de anoche del Presidente Javier Milei, acerca de que bajó el desempleo “es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

Para el dirigente del gremio de Camioneros la exposición de anoche de Milei ante la Asamblea Legislativa “fue una gran mentira, un show, agredió durante todo el discurso y no dejó nada concreto”.

“No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, advirtió y agregó que en la Argentina” ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.

