Milei llegó a EEUU donde se reunirá con Trump y participará de la Asamblea de la ONU

El presidente Javier Milei verá a su par estadounidense tras el anuncio de un nuevo auxilio económico. Además, se encontrará con la titular del FMI.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Estados Unidos, donde este martes se reunirá en Nueva York con Donald Trump en medio del respaldo que el líder republicano expresó a su gestión frente a la inestabilidad económica en Argentina.

La agenda del mandatario argentino marca su asistencia a la intervención de Trump en la 90° Asamblea General de la ONU, una Reunión con su par estadounidense, Donald Trump, y un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Además, también recibirá la condecoración Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

Según la agenda oficial, a las 10.45 Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU, y dos horas después tendrá lugar la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Durante el encuentro, se espera que el presidente estadounidense ratifique su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.

La Casa Blanca valora a la Argentina como socio clave en la región, en medio de las tensiones de Washington con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El alineamiento ideológico entre ambos mandatarios refuerza esa disposición de cooperación.

Encuentro Milei-Georgieva

Tras su cita con Trump, Milei mantendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, titular del FMI, que recientemente manifestó su respaldo a la Argentina tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. También participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.

Por la noche, el mandatario asistirá a una recepción ofrecida por Trump a los presidentes presentes en la ONU. El miércoles a las 12.45 será el turno del discurso de Milei ante la Asamblea General, y a las 19.55 recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.