Uno Entre Rios | El País | Milei

Milei llegó a EEUU donde se reunirá con Trump y participará de la Asamblea de la ONU

El presidente Javier Milei verá a su par estadounidense tras el anuncio de un nuevo auxilio económico. Además, se encontrará con la titular del FMI.

23 de septiembre 2025 · 09:33hs
Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos.

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Estados Unidos, donde este martes se reunirá en Nueva York con Donald Trump en medio del respaldo que el líder republicano expresó a su gestión frente a la inestabilidad económica en Argentina.

La agenda del mandatario argentino marca su asistencia a la intervención de Trump en la 90° Asamblea General de la ONU, una Reunión con su par estadounidense, Donald Trump, y un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Además, también recibirá la condecoración Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

milei viaja a estados unidos: preve reunirse con trump y georgieva

Milei viaja a Estados Unidos: prevé reunirse con Trump y Georgieva

Milei, Amalia “Yuyito” con Mirtha Legrand 

Yuyito, sobre Milei: "No fue falta de amor, fue una discusión"

Según la agenda oficial, a las 10.45 Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU, y dos horas después tendrá lugar la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Durante el encuentro, se espera que el presidente estadounidense ratifique su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.

La Casa Blanca valora a la Argentina como socio clave en la región, en medio de las tensiones de Washington con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El alineamiento ideológico entre ambos mandatarios refuerza esa disposición de cooperación.

LEER MÁS: Milei viaja a Estados Unidos: prevé reunirse con Trump y Georgieva

Encuentro Milei-Georgieva

Tras su cita con Trump, Milei mantendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, titular del FMI, que recientemente manifestó su respaldo a la Argentina tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. También participarán el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el vocero Manuel Adorni.

Por la noche, el mandatario asistirá a una recepción ofrecida por Trump a los presidentes presentes en la ONU. El miércoles a las 12.45 será el turno del discurso de Milei ante la Asamblea General, y a las 19.55 recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, de manos del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Milei Trump ONU
Noticias relacionadas
Diputados volvió a rechazar los vetos de Javier Milei. 

Diputados rechazó los vetos de Milei a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario

Los diputados entrerrianos: Bordet, Gaillard, Osuna, Tomas; Morchio, Benedetti, Antola, Ballejos y Benedit.

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

Gustavo Bordet fue crítico con las expresiones de Javier Milei en la cadena nacional del lunes por la noche. 

Gustavo Bordet: "Milei habla de equilibrio fiscal, pero excluye a la producción y al trabajo"

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó el acuerdo en sus redes sociales.

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Ver comentarios

Lo último

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Ultimo Momento
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Policiales
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Ovación
Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

La provincia
Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Dejanos tu comentario