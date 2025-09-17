Uno Entre Rios | El País | Diputados

Diputados rechazó los vetos de Milei a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario

La primera votación en Diputados terminó con 181 votos, contra 60 de LLA y escasos aliados; la segunda redondeó 174 a favor y 67 en contra. Pasó a Senadores.

17 de septiembre 2025 · 17:36hs
Diputados volvió a rechazar los vetos de Javier Milei. 

Con una mayoría aplastante, la oposición en la Cámara de Diputados dio este miércoles el primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.

El rechazo de Diputados

La Cámara de Diputados le propinó una durísima derrota política al presidente Javier Milei al rechazar, con la mayoría especial de dos tercios, los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y de Financiamiento para las Universidades Nacionales. Ambas iniciativas ahora pasan al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

Los diputados entrerrianos: Bordet, Gaillard, Osuna, Tomas; Morchio, Benedetti, Antola, Ballejos y Benedit.

El voto de los diputados entrerrianos: la mayoría rechazó los vetos

Universidades y Garrahan: expectativa por el voto de diputados entrerrianos a los vetos de Milei

La sesión, cargada de tensión, marcó la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires. La oposición logró articular los votos necesarios para insistir con ambas leyes, superando ampliamente el umbral que exige la Constitución para anular un veto presidencial.

La primera votación fue sobre la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan. El veto de Milei fue rechazado por 181 votos afirmativos contra 60 negativos, consiguiendo así la mayoría calificada.

Minutos después, se trató el veto a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. En este caso, el resultado fue de 174 votos a favor de rechazar el veto y 67 en contra. Al finalizar la votación, los diputados de los bloques opositores se levantaron de sus bancas y entonaron cánticos en defensa de la universidad pública.

Ahora, ambas leyes deberán ser tratadas en la Cámara de Senadores, donde la oposición también necesitará reunir una mayoría de dos tercios para convertir en ley las iniciativas que el Poder Ejecutivo había bloqueado.

Diputados Milei
