Frigerio respaldó a Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Rogelio Frigerio respaldó los anuncios de Javier Milei y destacó como un compromiso innegociable el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la pobreza.

En una muestra de respaldo político, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó este lunes por la noche su apoyo a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional, donde presentó el Presupuesto 2026. A través de sus redes sociales, el mandatario elogió tanto el tono como el contenido del mensaje presidencial, destacando especialmente las medidas dirigidas a sectores vulnerables y productivos.

Frigerio valoró el anuncio de incrementos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades, y celebró la “particular atención” del Gobierno nacional hacia la producción como motor del desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. "Escuché la cadena nacional del presidente Javier Milei presentando el presupuesto 2026. Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente", dijo.

El pronunciamiento del gobernador se dio el mismo día en que trascendió que Entre Ríos fue una de las cuatro provincias beneficiadas con recientes transferencias de fondos nacionales (3.000 millones de pesos) , contexto que dio mayor peso a su declaración pública.

El mensaje cerró con un fuerte guiño electoral al lema central del oficialismo: “No hay chances de volver al pasado”.

El respaldo de Frigerio a Milei

Escuché la cadena nacional del presidente Javier Milei presentando el presupuesto 2026.

Compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza, pero reconociendo que todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente.

Por eso, más allá de agradecer el apoyo y el aguante, anunció aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades. También una particular atención hacia los sectores productivos, para poder crecer de manera sostenida, atraer inversiones y generar empleo.

No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años.

Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo!!